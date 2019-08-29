Драйверов для сохранения слабости рубля в сравнении с другими валютами EM нет
В ходе вчерашних торгов на валютном рынке сохранялось давление на российскую валюту – пара доллар/рубль приближалась к отметке в 67 руб/долл. По итогам торгового дня российский рубль потерял около 0,5%, что в целом соотносится с динамикой большинства других валют развивающихся стран – для сравнения бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд снизились на 0,6-0,9%.
Если же оценить динамику с начала недели, то рубль слабеет чуть быстрее конкурентов. На начало текущей недели приходился пик налоговых выплат (в понедельник российские компании выплачивали НДС, НДПИ и акцизы, а в среду налог на прибыль). Ранее мы отмечали, что в последние месяцы влияние фактора налоговых выплат на валютный курс практически не выражено, но в текущем месяце, возможно, фактор налогов сыграл свою роль (на прошлой неделе рубль держался явно лучше других валют EM, но при прохождении пика выплат этот разрыв нивелируется). Явных драйверов для продолжения относительной слабости рубля в сравнении с другими валютами EM мы не видим.
Повторим идею того, что текущие уровни в рубле, на наш взгляд, можно считать сбалансированными. Большую часть августа пара доллар/рубль находится в диапазоне 65-67 руб/долл., что вполне соответствует фундаментально обоснованному курсу, исходя из нашей модели. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на диапазон 66-67 руб/долл.
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