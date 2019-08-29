В среду высоколиквидные бумаги закрылись в среднем в плюсе. Лучше рынка выглядел Лукойл (LKOH, +2.1%), сообщивший о чистой прибыли по итогам второго квартала выше верхней границы оценок аналитиков, участвующих в формировании консенсус-прогноза Bloomberg. Акции корпорации Алроса (ALRS) подорожали на 1.7%, МТС (MTSS) и ММК (MAGN) – на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.3%. Обстановка на рынках акций в целом немного смягчилась, трейдеры ожидают дальнейших шагов по разрешению торговых споров между США и КНР.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Нижнекамскнефтехима (NKNC) подорожали на 4.3%, Камчатскэнерго (KCHE) – на 3.7%, МРСК Центра и Приволжья (MRKP) – на 2.9%.

Фондовые индексы США повысились на 0.4% — 1.0%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, по азиатским также пока не сложилось единой динамики.

Существенных оснований для завершения консолидации по индексу РТС пока не наблюдается. Трейдеры на мировых рынках акций ожидают новостей в отношении торгового диалога между США и КНР, а также уточненной оценки ВВП США за второй квартал текущего года, которая будет опубликована сегодня в 15:30 мск. В то время как на рынках акций наметилось некоторое снижение волатильности, динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на «защитные» активы.

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 66.5 по паре доллар-рубль, индекс доллара (DXY) остается вблизи локальных максимумов за счет спроса на «защитные» активы.