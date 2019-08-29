• Финансовые результаты Татнефти за 2К19 хуже ожиданий: EBITDA (77 млрд руб.) на 8% ниже консенсус-прогноза, FCF упал на 60% из-за сокращения продаж нефти вследствие ограничений поставок по системе Транснефти, а также некоторого ухудшения рентабельности.

• Однако слабые показатели не помешали Татнефти сохранить высокие дивиденды: объявленная ранее рекомендация 40.11 руб. / акц. соответствует коэффициенту выплат 100% чистой прибыли по РСБУ и 82% по МСФО. Мы ожидаем сокращения запасов в 2П19, что должно оказать поддержку поддержку результатам.

• Татнефть торгуется по 4.7x EV/EBITDA 2019П, на 35% выше среднего по российским нефтяным компаниям. Это отчасти объясняется очень высокими дивидендами: по нашей оценке, доходность за 2019П составит около 12% по обыкновенным акциям и 13% по привилегированным, что в очередной раз подтверждает статус акций Татнефти как лучшей ставки на дивиденды в российском нефтегазовом секторе.

Отставание показателей за 2К19 от прогнозов вызвано ограничениями на поставку нефти по системе Транснефти: Татнефть нарастила добычу нефти на 2.2% кв/кв, однако транспортные ограничения помешали компании воспользоваться этим увеличением. В итоге на фоне снижения продаж нефти чистая выручка (222 млрд руб., —2% кв/кв) оказалась на 4% ниже ожиданий. Это оказало негативный эффект на EBITDA (77 млрд руб., —8% против консенсуса) и чистую прибыль (54 млрд руб. —15% против консенсуса) наряду с некоторым снижением рентабельности кв/кв вследствие роста расходов на закупку нефтепродуктов. FCF сократился почти на 60% кв/кв и г/г (до 17 млрд руб.) — динамика была дополнительно усугублена увеличением запасов на уровне оборотного капитала.

Результаты за 2П19 должно поддержать сокращение запасов: поскольку восстановлена нормальная работа трубопроводной системы Транснефти, мы полагаем, что в результатах Татнефти за 2П19 отразится продажа запасов, что должно поддержать все показатели от выручки до чистой прибыли, а также положительно сказаться на FCF. При этом отметим, что с начала 3К конъюнктура рынка выглядит менее благоприятной: средняя цена Brent составляет $62 / барр. против $69 / барр. в 2К19.

Телеконференция: состоится в среду 4 сентября в 16:00 по московскому времени (14:00 по лондонскому). Нас будет особенно интересовать прогноз по дивидендам, поскольку слабый 2К19 не помешал Татнефти сохранить высокий уровень выплат (рекомендация по дивидендам за 1П19 соответствует выплате 100% чистой прибыли по РСБУ и 82% по МСФО). Также интересны оценка ситуации в российской нефтеперерабатывающей отрасли и пояснения относительно недавно объявленных производственных планов (мощности Танеко должны достичь 15.3 млн т / год, выпуск бензина – возрасти до 1.8 млн т / год).