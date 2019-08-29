Российский рынок акций вчера все-таки обратил внимание на позитивный внешний фон и присоединился к динамике мировых рынков, прибавив за день 0,7%. Однако пока говорить о возобновлении восходящего тренда рано. Впереди, чуть более чем через 20 пунктов, у Индекса Мосбиржи сильное сопротивление 2700 пунктов, и поводов для его пробития мы не видим.

Скорее всего, сегодня нас ждет плавное снижение. И для этого предположения есть несколько оснований.

Прежде всего, это снижающаяся от вчерашних максимумов нефть и американские фьючерсы. Кроме того, мы ждем укрепления рубля. Российская валюта вчера вновь подешевела и в паре с долларом закрылась в 20 копейках ниже сопротивления 67 руб за доллар. Поводов, за исключением окончания налогового периода, для ослабления рубля нет. Скорее всего, сегодня российская валюта развернется и пойдет в рост, как минимум ниже 66,5 руб за доллар, что будет играть против рынка акций, прежде всего бумаг экспортеров.

Внимательно смотрим за «Лукойлом», который вчера вырос на 2,1% на фоне очень хорошей отчетности. Сегодня пройдет телефонная конференция компании, в ходе которой могут быть даны разъяснения по поводу очередной программы обратного выкупа акций. Это может вновь поддержать бумаги компании как сегодня, так и в среднесрочной перспективе.

Не все хорошо с утра у «Норникеля», который вчера выступил слабенько и сегодня может быть хуже рынка из-за падения цен на никель и ожидаемого роста рубля.

По-прежнему преподносит сюрпризы нефть. Вчера Минэнерго США сообщило о сильном снижении запасов нефти в стране – более чем на 10 млн баррелей, что практически совпало с данными накануне оценками Американского Института нефти (-11,1 млн). Аналитики же ждали уменьшения показателя на 2,1 млн. При этом снизились и запасы бензина.

Инвесторы в первые секунды попытались отыграть статистику небольшим ростом, но на рынок быстро пришли распродажи, которые увели цену на нефть сегодня к нашему открытию под отметку 60 долларов за баррель.

Негативную реакцию можно объяснить новым рекордным среднесуточным объемом добычи (12,5 млн баррелей), но мы продолжаем настаивать на своей версии, что просадка котировок нефти и ограничение их роста носит искусственный и нерыночный характер.