Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2670 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2660, 2650 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2680, 2690 п.

После открытия со сдержанным понижением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее ухудшение внешнего фона пока не настолько масштабно, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в российских акциях.

Во второй половине дня заметное влияние на ход локальных торгов может оказать публикация большого блока статистки в США в 15.30 МСК. Среди прочего, он будет включать в себя уточненную оценку ВВП за 2 квартал и еженедельные данные по изменению количества первичных заявок на пособие по безработице.

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.68%) и РТС (+0.64%) завершили торги с заметным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Позитивный характер вчерашних торгов оказался задан уже в момент их открытия. Этому способствовало утреннее улучшение состояния внешнего фона.

Во второй половине дня в пользу биржевых быков сыграло заметное повышение стоимости фьючерсов на нефть. Контракты на «черное золото» пользовались спросом перед публикацией еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. На этот раз она не обманула ожиданий и указала на сильное сокращение запасов нефти за океаном на 10 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов также равномерно уменьшились более чем на 2 млн баррелей.

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС не изменилась. Она остается нейтральной. Пока что указанные индексы удерживаются в средней части своих сравнительно узких месячных диапазонов. Шансы на их рост и на падение от текущих уровней в настоящее время выглядят равнозначными.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) остались в состоянии близком к паритету по отношению к базовому индикатору. Как мы видим, участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка закрылись бумаги нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, +2.13%). Они пользовались спросом на фоне публикации позитивной промежуточной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Полугодовая выручка от реализации возросла на 7.9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, она увеличилась на 14.8% по итогам 2 квартала в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «ЛУКОЙЛ», возросла на 19.6% по итогам 1 полугодия до уровня 330.5 млрд руб. По итогам 2 квартала она увеличилась на 21.4% в сравнении с предыдущим кварталом.

Несмотря на заметный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина в акциях Лукойл выглядит неопределенной. Сейчас они вернулись в среднюю часть своего двухмесячного диапазона 5000-5400 руб. Явные сигналы для покупки или продажи указанных бумаг на текущих уровнях отсутствуют.

Стоит также отметить опережающий рост стоимости акций Алроса (ALRS RM, +1.69%). В них наметился коррекционный технический отскок от недавно обновленного трехлетнего минимума. С середины января эти бумаги подешевели на треть. Этому способствовали ухудшающиеся продажи алмазно-бриллиантовой продукции на фоне общей слабости мирового рынка. В связи с этим чистая прибыль эмитента в рублях по МСФО сократилась на 47% по итогам 2 квартала и на 36% за 1 полугодие 2019 года в сравнении с аналогичными периодами 2018 года. Вероятно, вчерашняя активизация покупок в этих бумагах была связана с косвенными позитивными новостями. Конкурирующая компания De Beers улучшила продажи в августе на 12% по отношению к июлю. Тем не менее, они оказались на 44% хуже объемов реализации годичной давности.

Акции угольной компании Распадская (RASP RM, —5.33%) открылись с сильным разрывом вниз в связи с публикацией полугодовых финансовых результатов эмитента в соответствии с МСФО. Несмотря на пятипроцентное увеличение выручки за отчетный период, чистая прибыль «Распадской» в долларах США сократилась на 6.2%. Известие о том, что совет директоров «Распадской» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 2.5 руб. на акцию не сумело удержать указанные бумаги от падения.

Заметно слабее рынка также торговались бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —0.29%), Роснефть (ROSN RM, —0.42%), Полюс (PLZL RM, —0.84%), Башнефть-ао (BANE RM, —0.66%), Башнефть-ап (BANEP RM, —0.48%), ИРКУТ-3 (IRKT RM, —2.59%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России в целом можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.