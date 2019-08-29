По итогам торгов 28 августа индекс МосБиржи вырос на 0,68% до 2677,31 п., а РТС — на 0,64% до 1266,71 п.

Нефть помогла российскому рынку противостоять внешнему негативу, хотя в мире наблюдается явное бегство капитала в наиболее ликвидные консервативные инструменты. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала ниже 1,5%, а также на рынке облигаций наблюдается инверсия кривой доходности, что может говорить о приближении рецессии. Впрочем, всё это — дела отдалённые, а поводом для роста отечественного рынка стало уверенное повышение котировок нефти выше $60 за баррель Brent и отдельные корпоративные отчёты. В частности, «ЛУКОЙЛ» (+2,13%) сообщил о том, что прибыль в I полугодии выросла на 19,6% до 330,5 млрд рублей. Во II квартале рост составил 21,4% до 181,2 млрд рублей. «Лента» разочаровала рынок тем, что получила в I полугодии убыток в размере 4,5 млрд рублей, а чистый долг вырос до 99,3 млрд рублей с 93,3 млрд рублей на конец 2018 года. «ФосАгро» (+0,53%) сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 3,35 раза за I полугодие до 32,945 млрд рублей. В лидерах дня также были «МРСК Центр» (+2,93%), «Россети» (+2,07%), «ЛСР» (+1,78%) и банк «Санкт-Петербург». Слабее всех оказались «Распадская» (-5,33%), которая разочаровала дивидендами в размере 2,5 руб. на акцию за I полугодие, а также «САФМАР» (-3,8%), «Русагро» (-3,23%) и «ЭНЕЛ Россия» (-1,4%). Активность по итогам дня оказалась не столь высокой. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг лишь 43,582 млрд рублей.

Рубль начинал день с попыток укрепления, затем слабел и снова укреплялся. В итоге всё же понёс потери из-за глобального низкого аппетита к риску. Капитал пока предпочитает играть на повышение американских казначейских обязательств, а также брать на себя риски отрицательных доходностей по европейским бондам. Мало того, что по 10-летним германским бондам отрицательная доходность составляет около —0,71%, так и аналогичные испанские бумаги находятся на грани с доходностью около 0,055%. Японские 10-летние бонды уже давно с отрицательной доходностью, которая увеличилась уже до —0,27%. Поддержкой рублю были аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить почти весь выпуск при средневзвешенной доходности 6,99% и спросе 38,351 млрд руб. Удалось также разместить ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением в июле 2022 года в объёме 10 млрд рублей по номиналу, также со средневзвешенной доходностью 6,99%. Как минимум спрос на российские ОФЗ остаётся устойчивым, а это означает, что при стабилизации доходностей в Европе и США капитал вернётся к российским обязательствам, которые обладают реальной положительной доходностью.

Торги в США завершились ростом индексов. Одним из лучших секторов стал энергетический на фоне роста котировок нефти до максимальных значений месяца. Кроме того, стоит помнить, что при доходности по 10-летним казначейским обязательствам США на фондовом рынке достаточно альтернатив. Как минимум есть индекс дивидендных аристократов, который в условиях рецессии будет безопасней широкого рынка. Естественно, что на рынке обеспокоены инверсией доходностей, но страх не может существовать долго. Всегда найдутся поводы для позитивного настроя. Например, Tiffany & Co. (+3,02%) отчиталась о снижении продаж, но падение было менее сильное, чем ждали на рынке. Hewlett Packard Enterprise (+3,4%) также сообщила об ухудшении результатов, но в меньшей степени, чем ждал рынок. Доходность 10-летних обязательств США упала до 1,454%. По итогам торгов DJIA вырос на 1,0% до 26036,10 п., а S&P 500 на 0,65% до 2887,94 п.

Ситуация в американских казначейских обязательствах не улучшается, поэтому азиатские рынки, не имея альтернативной идеи, возобновили снижение. Доходность по 10-летним обязательствам упала уже ниже 1,91%, что является историческим минимумом. После этого она немного выросла, но пока рано говорить о том, что тенденция близка к развороту. Народный банк Китая установил ориентировочный курс юаня на уровне 7,0858 за доллар, а на торгах континентальный курс падал до 7,17 за доллар. Некоторое улучшение в доходностях казначейских обязательств можно отнести на счёт заявлений президента ФРБ Сан-Франциско М. Дэли, которая выступала на конференции в Новой Зеландии. По её словам, американская экономика остаётся сильной, но неопределённость и глобальное замедление создают риски. Поэтому она продолжает отслеживать ситуацию на предмет необходимости ещё одного снижения ставки. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20466,09 п. (-0,07%), Hang Seng — 25570,41 п. (-0,18%), Shanghai composite — 2890,27 п. (-0,12%).

Нефть накануне получила существенную поддержку со стороны статистики из США. Согласно данным Минэнерго США, на неделе, завершившейся 23 августа, коммерческие запасы нефти упали на 10 млн баррелей до 427,8 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 2,1 млн баррелей. Импорт сырой нефти резко сократился на 1,29 млн баррелей в день до 5,9 млн баррелей в сутки. Средний показатель потребления за четыре недели составил 21,7 млн баррелей общих поставок в сутки, или +2,3% за год, 9,8 млн баррелей бензина в сутки, или +2,4% за год, а также 3,9 млн баррелей дистиллятов в сутки, или —5,5% за год. Единственным негативом было то, что добыча в США увеличилась за неделю на 200 тыс. баррелей до 12,5 млн баррелей в сутки. К 9:00 мск октябрьский Brent — $59,47 (-0,77%), WTI — $55,46 (-0,57%), золото — $1553,1 (+0,26%), медь — $5614,09 (-0,29%), никель — $16145(+0,37%).

Индекс доллара снижался на 0,02% до 98,19 п. Доходность по 10-летним обязательствам США находилась на уровне 1,458%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,108 (+0,04%), GBP-USD — $1,221 (-0,02%), USD-JPY – 105,86 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки Азии в лёгком минусе, да и нефть под небольшим давлением. Однако главное происходит на рынках облигаций. После того, как доходности по 10-летним американским обязательствам упали ниже 1,5%, динамика роста долговых бумаг замедлилась, а представители ФРС вовсе говорят о том, что есть сомнения в необходимости снижения ставки даже на 25 базисных пунктов. Соответственно инвесторы могут обнаружить себя сильно впереди событий.

Ждём относительно нейтрального открытия торгов на российском рынке с попытками рубля укрепиться в зону 66,0-66,5 за доллар. Четверг будет довольно насыщенным днём благодаря серии отчётов от «Аэрофлота», АФК «Системы», «ФСК ЕЭС» и других.