Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок несколько ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом трех основных индексов на 0,4-1%. Движение в условиях отсутствия важных макроэкономических данных происходило в основном за счет корпоративных новостей. Индекс S&P500 при этом оставался ниже важного краткосрочного и среднесрочного сопротивления 2900 пунктов, представленного средней полосой Боллинджера дневного графика.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2% в рамках коррекции.

Торги в Европе в понедельник завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,15%. В Великобритании премьер-министр получил разрешение на приостановку работы парламента с 12 сентября по 15 октября, что должно помешать противникам несогласованного Brexit заблокировать этот сценарий и увеличивает риски жесткого выхода страны из ЕС. В Италии, тем временем, партиям удалось заключить соглашение о формировании правительства и избежать досрочных выборов.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 снизился примерно на 0,2%. На биржах Китая индексы теряют порядка 0,5% после того, как накануне в США оформили повышение пошлин на импорт товаров из КНР с 1 сентября и 15 декабря в объеме 300 млрд долларов на 15% вместо предполагаемых ранее 10%.

Нефтяные фьючерсы утром теряют порядка 0,5% после повышения более чем на 1% накануне, в рамках которого котировки, однако, отступили от максимумов дня. Цены на нефть Brent остаются ниже отметки 60 долл, а WTI удерживаются выше 55 долл. Отчет Минэнерго США накануне в основном носил позитивный для “быков” характер и показал падение запасов “черного золота” на прошлой неделе примерно на 10 млн баррелей и сокращение запасов нефтепродуктов чуть более чем на 4 млн баррелей. Нефтедобыча в стране, однако, достигла нового рекорда 12,50 млн баррелей в день, ослабив всеобщий оптимизм. Нефтяные цены, таким образом, продолжают консолидироваться недалеко от уровней утра среды.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС, после разнонаправленной динамики в течение дня, завершили торги среды ростом, но остались ниже краткосрочных сопротивлений 2680 пунктов и 1290 пунктов. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2615 и 1230 пунктов, у которых расположены минимумы августа. Важных сигналов для краткосрочного движения на данный момент не наблюдается, а рынок в целом остается под нисходящим давлением.

Рубль при этом продолжил ослабление против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремится в район 67 руб. Ближайшей поддержкой для доллара выступает отметка 66,50 руб. Пара евро/рубль, однако, остается чуть ниже 74 руб, при преодолении которых направится к недавним максимумам в район 74,40 руб. Ближайшая поддержка для евро расположена на отметке 73,55 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением некоторого ухудшения мировых настроений и могут выйти в небольшой минус. Для рынка акций РФ снижение стало бы коррекцией после повышения накануне, в то время как рубль в целом сохраняет слабость. В четверг внести коррективы в настроения могут отчетности крупных российских компаний за 2-й квартал. Рынок в целом остается под краткосрочным и среднесрочным давлением, а говорить о масштабном повышении пока не приходится.



