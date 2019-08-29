Компания Фосагро опубликовала сильные финансовые результаты за 2к19. EBITDA компании осталась на уровне аналогичного периода прошлого года, в соответствии с нашими ожиданиями и консенсус-прогнозом.

Снижение цен в фосфорном сегменте компенсировалось ослаблением рубля (-4% г/г) и увеличением объемов реализации высокомаржинальных сложных удобрений (+6% г/г).

Также свой положительный вклад внесло снижение транспортных расходов, которое было обусловлено 20%-м сокращением расходов на морские перевозки.

Скорректированная чистая прибыль оказалась ниже наших оценок из-за более высокой эффективной ставки налога на прибыль (+8 пп г/г).

Рекомендация Совета директоров по дивидендам за 2к19 (0,27 долл./ГДР) соответствует нашим ожиданиям. По нашим оценкам, дивидендная доходность ГДР Фосагро на горизонте ближайших 12 месяцев составит 7,5%.

Компания сообщила, что возможные изменения в дивидендной политике будут объявлены в ходе Дня инвестора 25 сентября.

Мы подтверждаем наш сдержанный взгляд на динамику цен фосфорных удобрений в ближайшей перспективе, прогнозируя низкий спрос со стороны Индии и Бразилии в оставшееся до конца года время.

Тем не менее рассчитанная нами прогнозная цена ГДР Фосагро через 12 месяцев (14,50 долл./ГДР) предполагает 25%-ю ожидаемую полную доходность, в связи с чем мы повышаем рекомендацию до Покупать.