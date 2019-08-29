Лента (LNTA LI: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) вчера представила слабые финансовые результаты за 1П19 по МСФО – EBITDA снизилась на 6% г/г и оказалась на 4% ниже консенсус-прогноза. Рентабельность EBITDA снизилась на 0,8 п. п. г/г до 8,1% на фоне роста общих, административных и коммерческих расходов в годовом сопоставлении в процентном отношении к выручке (из-за роста расходов на фоне снижения выручки на единицу площади магазинов). Обновленный прогноз компании по открытию и закрытию новых магазинов предполагает снижение количества магазинов в годовом сопоставлении в 2019 г. и более высокие в сравнении с предыдущим прогнозом капиталовложения. Учитывая это, мы считаем отчетность НЕГАТИВНОЙ для акций компании, что предполагает риск понижения консенсус-прогноза выручки и EBITDA на 2019 г. В то же время влияние отчетности на динамику акций, вероятно, будет весьма ограниченным, учитывая 1) заметное снижение ликвидности акций и 2) ожидание новой стратегии (будет представлена через 1-2 квартала), которая является основной интригой для рынка.

Выручка за 1П19 выросла на 3% г/г до 199,2 млрд руб. Выручка соответствует как цифрам, представленным компанией ранее в операционных результатах, так и консенсус-прогнозу.

На рентабельность негативно повлиял рост расходов на фоне снижения выручки на единицу площади магазина. Валовая рентабельность за 1П19 выросла на 60 б. п. г/г до 22,5% на фоне снижения доли низкомаржинальных оптовых продаж в совокупной выручке компании. Тем не менее, EBITDA за 1П19 составила 16,1 млрд руб. (-6% г/г), что на 4% ниже консенсус-прогноза. Это соответствует рентабельности EBITDA на уровне 8,1% (что на 0,8 п. п. ниже г/г), и на 0,3 п. п. ниже консенсус-прогноза. Рентабельность ухудшилась на фоне роста общих, административных и коммерческих расходов в процентном отношении к выручке на 1,3 п. п. г/г, главным образом, изза роста расходов на персонал в связи со снижением выручки на единицу площади магазина, расходов на консультационные услуги (на фоне увеличения консультационных услуг, скорее всего, в связи с изменениями в корпоративной структуре) и арендных расходов. Компания продемонстрировала чистый убыток в размере 4,5 млрд руб. на фоне одноразового неденежного убытка от обесценения в размере 9 млрд руб.

Обновление прогноза: меньше открытий магазинов при более высоких капиталовложениях. Компания понизила прогноз по открытию новых супермаркетов с 7 до 3 магазинов; дальнейшее расширение этого формата начнется после полной проработки его концепции. Ориентир по открытию гипермаркетов не изменился (8 магазинов), хотя компания закрыла два гипермаркета с начала года и планирует закрыть еще 7 магазинов в этом году (компания не планирует продолжать закрытие магазинов в дальнейшем). В то же время прогноз капиталовложений повысился с 15 млрд руб. до 17 млрд руб. в связи с инвестициями в логистическую инфраструктуру и ИТ.

Итоги телефонной конференции:

В июле-августе рост розничных продаж продолжал замедляться – LfL-выручка оказалась в отрицательной зоне. Уровень промоактивности в июле-августе оставался высоким, однако ниже исторических уровней. Компания видит потенциал снижения товарных потерь, которые остаются на высоком уровне. Впрочем, мы сильно сомневаемся в том, что этот показатель опустится до исторических минимумов в процентном отношении к выручке, так как продуктовый ассортимент сместился в сторону свежих продуктов питания.

Менеджмент упомянул о том, что новая корпоративная структура предполагает большую гибкость в отношении дивидендных выплат, однако фактическое решение о дивидендных выплатах, в первую очередь, должно быть одобрено советом директоров.