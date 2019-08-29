ЛУКойл вчера представил результаты за 2К19 по МСФО. EBITDA достигла $5,2 млрд при выручке на уровне $33,1 млрд. Чистая прибыль составила $2,8 млрд. Кроме того, компания сообщила о погашении 35 млн акций, приобретенных в рамках оферты. Как следствие, общее количество акций компании теперь равно 715 млн.

Результаты очень сильные: как мы и ожидали, они превысили среднеотраслевые уровни. Этого удалось добиться главным образом благодаря тому, что ЛУКойл меньше других пострадал от проблем с контролируемым Транснефтью трубопроводом "Дружба" (доля нефтепереработки в структуре бизнеса компании выше среднего; к тому же ЛУКойл может использовать собственную инфраструктуру для экспорта нефти).

EBITDA относительно 1К19 увеличилась на 15% до $5,2 млрд, превзойдя консенсус-оценку и наш прогноз на 15-18%. Наша оценка оказалась превышена в первую очередь за счет дохода от хеджирования трейдинговых операций на сумму $60 млн и значительного высвобождения складских запасов, накопленных за предыдущие периоды. Дополнительную поддержку оказало увеличение размера компенсаций на внутреннем рынке нефтепродуктов: суммарный вклад обратного акциза на продукцию нефтепереработки и механизма демпфера, действующего на внутреннем рынке, в 2К19 составил почти $0,5 млрд. Мы не видим каких-либо чрезмерно крупных статей ниже строки операционной прибыли, при этом обращаем внимание на то, что превышение фактической EBITDA прогнозных уровней благоприятно сказалось на чистой прибыли.

Компания генерировала очень хорошие свободные денежные потоки — на общую сумму $2,5 млрд (до изменений в оборотном капитале они составили $3,0 млрд). Такой показатель на 17% превышает наши оценки и значительно превосходит показатели некоторых других лидеров российской нефтедобывающей отрасли, у которых свободные денежные потоки снизились по сравнению с предыдущим кварталом. При этом ЛУКойлу не помешало увеличение оборотного капитала на $0,6 млрд, обусловленное прежде всего ростом дебиторской задолженности (вероятно, связанной с торговыми операциями компании). Капиталовложения в основном остались на уровне годичной давности — $1,7 млрд. Наблюдаемая динамика свободных денежных потоков позволяет предположить, что по итогам всего 2019 года они значительно превысят моделируемый нами показатель, который составляет около $9,0 млрд. Рост денежных потоков, на наш взгляд, должен в будущем поспособствовать реализации программы обратного выкупа акций ЛУКойла.

Телефонная конференция состоится завтра, 29 августа, и начнется в 16:00 мск. Мы ожидаем, что компания объявит новые параметры программы обратного выкупа — дополнительным основанием для таких ожиданий является хорошая динамика свободных денежных потоков во втором квартале.

Погашение 35 млн ранее выкупленных акций (4,7% от всех выпущенных акций) предполагает, что компания уже рассчиталась за них с акционерами. Из них на открытом рынке было приобретено 20 млн акций на сумму около $1,7 млрд. На наш взгляд, бывшие владельцы этих ценных бумаг вполне могут направить полученные средства на повторную покупку акций ЛУКойла. Мы также полагаем, что сокращение общего количества акций в обращении должно позитивно повлиять на оценку стоимости акций. На момент завершения оплаты и погашения акций на балансе компании остается 22 млн выкупленных акций, что составляет 3,0% ее акционерного капитала.