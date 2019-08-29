Акции "Газпрома" подняли индекс Мосбиржи выше 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов, главным образом благодаря росту акций Газпрома после публикации его полугодовой финансовой отчётности. Компания показала увеличение свободного потока до 225 млрд руб во втором квартале 2019 года против 130 млрд руб по итогам второго квартала 2018 года, что частично связано с сокращением капитальных вложений.
Вместе с тем на результаты третьего квартала могут негативно повлиять низкие цены на газ в Европе, восстановление цен может произойти лишь в четвёртом квартале благодаря сезонным факторам начала отопительного сезона.
Тем не менее рынок сейчас скорее позитивно оценивает потенциал акций Газпрома во многом благодаря развороту к инвесторам дивидендной политики, так как компания обещает выплачивать в качестве дивидендов 50% прибыли по МСФО.
Из менее ликвидных акций обратим внимание на «Русскую Аквакультуру», которая показала в своей отчетности рекордные результаты как как в разрезе полугодия, так и последних 12 месяцев. Этому способствовала реализация планов развития, объявленных при SPO в конце 2017 года — трансформация в вертикально-интегрированную компанию с полным контролем всех этапов производства, переработки и реализации рыбы. С тех пор капитализация компании практически удвоилась. Рентабельность по скорректированной EBITDA составила неплохой показатель по российскому рынку – 44 процента. Отметим, что компания продаёт продукцию в основном на платёжеспособных рынках Москвы и Санкт-Петербурга, что нивелирует депрессивное влияние низкого потребительского спроса в целом по России.
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