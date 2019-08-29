Во 2 кв. Газпром ожидаемо показал более слабые результаты по выручке (снижение на 2,6%) относительно 1 кв., что связано с уменьшением поставок газа в Европу на 1,5 млрд куб.м – до 55,5 млрд куб.м и более низкими ценами на газ (падение на 13% в долларах – до 207,5 долл./1 тыс.куб.м). В 1П 2019 результаты, напротив, оказались лучше, выручка выросла на 2,6%, продажи газа увеличились по всем направлениям. Помогла ценовая конъюнктура – за счет более высоких цен на газ при более низких объемах поставок и в Европу, и в страны БСС, и на внутренний рынок Газпром смог нарастить выручку.

EBITDA Газпрома и во 2 кв. и в 1П 2019 просела – сказался рост расходов по торговым операциям с сырьевыми товарами на ликвидных торговых площадках Европы. Маржа также ожидаемо снизилась до 28%.

Тем не менее, Газпром смог существенно нарастить чистую прибыль и во 2 кв., и в 1П2019. В плюс сыграло существенное уменьшение убытка по курсовым разницам (в 7,5 и 4 раза соответственно: с 274,7 млрд руб. до 36,3 млрд руб. и с 369 млрд руб. до 86,9 млрд руб.) по статье финансовых расходов.

Свободный денежный поток (FCF) Газпрома на фоне более слабой EBITDA во 2 кв. ожидаемо ушел в отрицательную зону после 6 кварталов подряд пребывания в плюсе и составил —54,7 млрд руб., за 1 кв.: 213 млрд руб.

Капитальные затраты Газпрома и во 2 кв. и в 1П2019 сократились, что обусловлено уменьшением затрат на транспортировку и поставку газа.

Чистый долг Газпрома снизился на 15,2% относительно показателя на конец 2018 г. и составил 2 557 млрд руб.

Инвестпрограмма Газпрома незначительно скорректирована в сторону увеличения относительно апрельской оценки: 2,14 трлн руб. против 2,09 трлн руб.

Ключевым моментом, обусловившим рост бумаг Газпрома сегодня более чем на 2%, стало подтверждение А.Миллером планов монополии направлять в перспективе на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО. Напомним, что эта тема тянется с 2016 г., однако ранее из-за огромной инвестпрограммы это не представлялось реальным. Теперь Газпром постепенно двигается в сторону увеличения выплат акционерам. Так, в мае руководство монополиста повысило рекомендацию о выплате дивидендов за 2018 г. до рекордных 393 млрд руб. или 16,6 руб./акцию (27% от чистой прибыли по МСФО). Если коэффициент выплат поднимется до 50% от чистой прибыли по МСФО, то акционерам можно будет рассчитывать на 30-35 руб./акцию, что дает дивдоходность порядка 13-15%.

Несмотря на некоторое ожидаемое ухудшение выручки Газпрома во 2 кв. – сезонное – мы позитивно оцениваем результаты компании. Небольшой рост инвестпрограммы не выглядит критичным, а подтверждение планов менеджмента двигаться в сторону наращивания выплат акционерам будет оказывать поддержку акциям компании. Мы рекомендуем акции Газпрома к покупке с таргетом в 274 руб./акцию.