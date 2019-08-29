Политика price over volume приносит результаты "Газпрому"
Чистая прибыль Газпрома в первом полугодии выросла на 33% и составила 836 497 млн руб. Это произошло, несмотря на сокращение экспорта в ЕС и страны СНГ на 7-8% г/г, а также снижение поставок на внутренний рынок на 2% г/г при увеличении налоговой нагрузки. Расходы по статье «налоги», кроме налога на прибыль, увеличились сразу на 10% г/г. Однако эти неблагоприятные факторы вопреки среднерыночным прогнозам были нивелированы повышением цены на газ для Европы и стран СНГ на 11% и 19% г/г, для потребителей в РФ на 4,5%.
В связи со снижением объемов поставок наш прогноз по чистой прибыли Газпрома в 2019 году довольно консервативен и находится на уровне 1,135 трлн руб. Рыночные оценки в среднем на 18% выше. Полагаем, что компания продолжит проводить тактико-стратегическую линию, схожую с политикой price over volume, которая, похоже, приносит результаты. Сравнительно низкая оценка чистой прибыли Газпрома позволяет нам оценивать справедливую текущую стоимость обыкновенной акции компании на уровне 280 руб.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190829/830280813.html