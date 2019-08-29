Чистая прибыль Газпрома в первом полугодии выросла на 33% и составила 836 497 млн руб. Это произошло, несмотря на сокращение экспорта в ЕС и страны СНГ на 7-8% г/г, а также снижение поставок на внутренний рынок на 2% г/г при увеличении налоговой нагрузки. Расходы по статье «налоги», кроме налога на прибыль, увеличились сразу на 10% г/г. Однако эти неблагоприятные факторы вопреки среднерыночным прогнозам были нивелированы повышением цены на газ для Европы и стран СНГ на 11% и 19% г/г, для потребителей в РФ на 4,5%.

В связи со снижением объемов поставок наш прогноз по чистой прибыли Газпрома в 2019 году довольно консервативен и находится на уровне 1,135 трлн руб. Рыночные оценки в среднем на 18% выше. Полагаем, что компания продолжит проводить тактико-стратегическую линию, схожую с политикой price over volume, которая, похоже, приносит результаты. Сравнительно низкая оценка чистой прибыли Газпрома позволяет нам оценивать справедливую текущую стоимость обыкновенной акции компании на уровне 280 руб.