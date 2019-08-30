Российский рынок акций в четверг показал уверенную растущую динамику. При этом настроения инвесторов начали меняться в лучшую сторону еще в среду. Объемы торгов накануне были чуть выше среднего. Также вчера на российском рынке был настоящий парад отчетов по МСФО за II квартал, что способствовало росту активности участников.

Среди наиболее ликвидных и тяжеловесных бумаг наши индексы вытягивали Лукойл (+3,1%) и Газпром (+2,07%). Эти две акции обеспечили 0,75% дневного прироста индекса МосБиржи из вчерашних +1,38%.

Тем временем обыкновенные акции Сбербанка (+1,47%) закрепились выше 220 руб., что является сильным техническим сигналом в пользу продолжения восстановления. Если вдруг сегодня не произойдет резкого разворота и спуска ниже 220 руб., то далее будем рассчитывать на подъем бумаг к ближайшей области сопротивления в районе 227-229 руб.

Что касается Газпрома, то по этим бумагам сегодня важно удержаться выше 231,5-232 руб. Следующие локальные ориентиры для роста расположены ближе к 240 руб.

Среди отстающих голубых фишек можно выделить бумаги Роснефти, которые пока просто консолидируются в боковом формате. Среднесрочный и долгосрочной взгляд на бумаги остается положительным. Потенциал снижения даже при ухудшении внешнего фона не выглядит значительным, а пространство для фундаментального роста до конца года может быть более 15% с учетом сентябрьских дивидендов.

Несмотря на подъем в последние сессии неплохая картина складывается в бумагах Московской биржи, которая в некотором роде выступает защитным активом от роста рыночной волатильности. В краткосрочной перспективе есть все шансы для подъема к 98-100 руб.

По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерсы на акции Аэрофлота упали на 0,8%, пусть и на небольшом объеме, среагировав на то, что компания после закрытия основных торгов акциями опубликовала отчет за II квартал. По итогам 3 месяцев прибыль составила 6,9 млрд руб., тогда как за все полугодие Группа сохранила убыточность ну уровне —8,78 млрд руб. Возможно участники рынка с осторожностью воспримут данный отчет сегодня на открытии, однако в случае избыточной просадки, например к 103-105 руб., бумаги Аэрофлота могут выглядеть привлекательно, хотя бы даже с точки зрения краткосрочной спекуляции. Исходя из отчета, дочерние компании, главным образом Победа, во II квартал обеспечили большую чистую прибыль, чем сам Аэрофлот. Ключевым для компании традиционно будет наиболее прибыльный III квартал.

Ситуация с внешнеторговым противостоянием США и Китая пока развивается по умеренно благоприятному сценарию. Обе стороны не стали обострять риторику после взаимного обмена протекционистскими ударами. Кроме того, мировые рынки постепенно вырабатывают определенный иммунитет к негативным драйверам, связанным с этой темой, и теперь могут продолжить рост в ожидании более весомых свидетельств прогресса в торговых переговорах. Однако если отбросить тему протекционизма со стороны Вашингтона, то слабые экономические данные, поступающие из разных регионов мира, по-прежнему вызывают опасения в плане продолжения замедления глобальной торговли, промпроизводства, корпоративных прибылей и темпов роста ВВП.

Весьма интересная техническая картина складывается на американском рынке акций. Индекс S&P 500 находится около верхней границы четкого бокового коридора, образовавшегося после падения в начале августа. Среднесрочные ожидания пока остаются весьма осторожными, однако стоит сказать, что при потенциальном подъеме выше 2940-2955 п. фактически будет нарушена вся «медвежья» формация и нисходящий тренд. Последним рубежом спасения держателей коротких позиций по S&P 500 в таком случае станет район 2975 п.

По индексу МосБиржи при текущем фоне появляются неплохие шансы на движение в сторону 2730 п. Это уровень в 50% от всей волны снижения, наблюдавшейся с начала июля. По факту прошедшего отскока можно временно занять выжидательную позицию.

Российский рубль пока не спешит укрепляться, даже несмотря на то, что нефть Brent с недавних минимумов отскочила на 8% и сейчас торгуется выше $60. Отчасти это обусловлено общим ростом доллара в мире, в том числе конечно же и к валютам развивающихся стран. Ближайшим техническим препятствием по USD/RUB по-прежнему выступает район 67-67,1. Выше этих отметок курс пока не желает подниматься.

Несмотря на локальную слабость рубля, индекс российских гособлигаций (RGBI) тем временем вышел к максимальным значениям с апреля 2018 г. Могут возникнуть вопросы о том, почему же так происходит, ведь национальная валюта в это же время находится под давлением.

Во многом это эффект роста ожиданий дальнейшего снижения рублевых ставок в экономике. Цифры по инфляции указывают на то, что в 2020 г. она способна опуститься ниже 4%, соответственно целевой диапазон ключевой ставки в рамках нейтральной денежно-кредитной политики центробанка (инфляция плюс 2-3%) может опуститься условно к 5,75-6,75%. А учитывая слабые темпы экономического роста, мне кажется вполне вероятным, что ЦБ может немного отойти от консервативного подхода и опустить ключевую ставку ближе именно к нижней границе нейтрального диапазон. В таком случае на горизонте 12 мес. мы можем получить ее падение условно на 1% (уже на сентябрьском заседании жду снижения до 7%).

Простая математика: что такое снижение ставок с 7,25 до 6,25%? Это предполагает положительную переоценку к справедливым значениям бумаги с постоянным доходом, например в те же 7,25% в год (дивиденд или купон), на 16%. Это кстати и есть один из ключевых драйверов всего российского рынка акций в следующие кварталы.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно позитивный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растет на 0,21%, нефть Brent в плюсе на 0,11%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и эффекта аукциона закрытия можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет совсем рядом с уровнем закрытия четверга.