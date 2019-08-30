Перед открытием российского рынка сегодня формируется умеренно позитивный внешний фон. Рост мировых рынков, в том числе сырьевых площадок, а также серия положительных квартальных отчетов российских компаний, опубликованных в последние дни, позволяет рассчитывать на продолжение вчерашнего роста индексов РФ в ходе текущей сессии. Американские площадки также завершили торги в ощутимом плюсе, что стало возможно, в первую очередь, не благодаря конкретным действиям, а устным высказываниям властей. Представитель министерства коммерции Китая озвучил текущую позицию страны – важнее всего предотвратить дальнейшую эскалацию торгового конфликта. Многие западные аналитики видят в этом сигнал к положительному возобновлению диалога.

Ожидается, что США и Китай вновь вернутся за стол переговоров в сентябре и смогут предотвратить дальнейший обмен тарифами, из-за которого страдают многие компании и в конечном итоге потребители. Однако, факты пока не дают повода для оптимизма. На волне краткосрочного оптимизма мировые рынки могут продолжить рост, при этом даже сентябрьские переговоры еще не подтверждены официально, не говоря уже о каком-либо прогрессе, а вот новые пошлины начнут действовать уже с 1 сентября. Трамп сообщил вчера, что консультации с Китаем уже проходят на разных уровнях, это также стало поводом для увеличения покупок, однако, на наш взгляд, перспективы заключения сделки и отмены хотя бы ряда пошлин остаются на уровне мая этого года. Макростатистика, как и прежде, поддержки рынкам не оказала – ВВП США во 2 кв. 2019 прибавил 2% по сравнению с предварительной оценкой 2.1%, а инфляция в Германии оказалась хуже ожиданий, составив 1.4%.

Цены на нефть продолжают активный рост, тестируя уровень $61 по Brent. Вслед за сокращением запасов и положительном для цен отчете ОПЕК, факторами удорожания стал локальный торговый оптимизм, а также надвигающийся на Флориду ураган, который может внести серьезные коррективы в добычу.

Рубль на этом фоне отдалился от уровня 67 к доллару и способен продолжит укрепление. Фондовые индексы вчера получили поддержку от многочисленных отчетов компаний. В частности, Газпром увеличил выручку на 3%, а чистую прибыль на 32.6% при уменьшении чистого долга, Транснефть при росте выручки на 12% увеличила чистую прибыль на 22.4%, несмотря на инцидент с загрязненной нефтью. Выручка Россетей выросла на 3% при росте чистой прибыли на 15%. С технической точки зрения индексы РФ удержали важные уровни поддержки и готовы продолжить рост, если внешний фон не ухудшится.