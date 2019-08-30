Американские биржевые площадки в четверг закрылись ростом на фоне очередных надежд инвесторов в отношении торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,27%, закрывшись на отметке 2924,58 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 1,25%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,48%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на два базисных пункта до 1,49%, по двухлетним поднялась на три базисных пункта, до 1,53%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на два базисных пункта, до —0,69%.

Финансовые рынки позитивно отреагировали на заявления министерства торговли КНР, представитель которого сообщил, что Китай не намерен отвечать на очередное повышение тарифов, объявленное Белым домом на прошлой неделе, считая более важным сесть за стол переговоров для обсуждения снятия введенных ранее пошлин. Однако, несмотря на примирительный тон Поднебесной история торговой войны между двумя крупнейшими мировыми экономиками далека от развязки и основная битва может развернуться после президентских выборов в США.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 0,34%, закрывшись на отметке $60,34. С начала текущей недели, на противоречивом внешнем фоне, фьючерсный контракт Brent торгуется в рамках диапазона $58-$61 и для уверенного продолжения восходящего движения игрокам нужно больше позитива на глобальный финансовых рынках.

Сегодня на бирже ICE Futures Europe состоится экспирация фьючерсного контракта Brent, кроме того участники торгов будут ждать выхода данных от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которые зададут тон на старте торгов в понедельник.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,38% закрывшись на отметке 2714,25 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2695 и 2680 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2723 и 2735 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 126800 и 125000. Сопротивления — 129000 и 131000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 66,59 прибавив 0,31% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления расположены на уровнях 67 и 67,15.