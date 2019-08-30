Российский рынок акций вчера на удивление бодро рос. Причиной этого стал как подъем западных индикаторов, так и порция корпоративных отчетов отечественных эмитентов за полугодие, порадовавшая участников торгов.

В результате, Индекс Мосбиржи уверенно закрепился выше отметки 2700 пунктов, что открывает ему дорогу в район 2760 пунктов. Но для продолжения роста все-таки нужны поводы.

Вчерашний более чем процентный подъем фондовой Америки в общем-то не имел особых причин. Складывается впечатление, что инвесторы начинают забывать риски разрастания торговой войны. Впрочем, хорошую поддержку «быкам» оказало заявление китайских властей, что они не будут немедленно отвечать на новые американские пошлины. Тем самым Китай подтвердил готовность к возобновлению переговоров и поиску компромисса.

Сегодня с утра внешний фон складывается позитивный: немного подрастают американские фьючерсы, в плюсе Азия и нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций ростом в районе 0,2-0,3%.

Но риски переноса лонгов через выходные присутствуют: кто знает, что выкинет непредсказуемый Трамп в выходные…. В связи с этим, ближе к вечеру желание зафиксировать неплохую прибыль последних двух дней будет велико, и рынок вполне может подсесть, если рост на американских площадках не будет продолжен.

Сегодня рекомендуем обратить внимание на Сбербанк, который в последние дни был далеко не лучшей бумагой. Однако вчера Сбер закрылся выше 220 руб, что открывает дорогу в район 228 руб. Вполне возможно, что значительную часть этого пути бумаги банка сегодня пройдут.

Похожая ситуация и с «Роснефтью», которая даже в периоды локальной депрессии не решилась пробить отметку 400 руб, но пока так и не может серьезно отскочить от нее.

Продолжаем позитивно смотреть и на «Лукойл».

Нефть закрепилась выше отметки 60 долларов за баррель и вроде бы ничего не мешает ей пойти к первой цели роста – району 64 доллара. Вот только на рынке есть страхи возобновления «медвежьих» атак в период работы американских бирж. Именно они прежде всего не дают реализоваться потенциалу роста.

Сегодня ждем статистики по числу действующих буровых установок в США. Она может не порадовать, поскольку на прошлой неделе наблюдалось очень сильное снижение – аж на 16 штук. Но если вечером оптимизм на Западе не иссякнет, то даже негативная статистика будет проигнорирована. В противном случае велика вероятность фиксации прибыли.

Рубль в паре с долларом закрыл вчерашние торги на отметке 66,5. Более сильному росту российской валюты препятствует дорогой доллар. Так, пара евро-доллар, похоже, уже пустила корни под отметкой 1,11 и никак не может забраться выше. Более того, нарастает угроза пробития отметки 1,10, что может спровоцировать массовое закрытие лонгов по стопам и уведет доллар на новые высоты.

Однако сегодня мы ждем продолжения укрепления рубля, вплоть до попытки закрепиться ниже отметки 66 руб за доллар.