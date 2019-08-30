По итогам торгов 29 августа индекс МосБиржи вырос на 1,38% до 2714,25 п., а РТС — на 1,44% до 1284,94 п.

На отечественном рынке случился довольно суматошный день, наполненный мощным потоком корпоративных новостей, которые предстоит переваривать в ближайшее время. Собственно говоря, этот поток помог не обращать внимание на внешний фон, хотя и он был относительно позитивным благодаря новостям из Китая, где всё же подтвердили факт наличия контактов с целью возобновления переговорного процесса с США. Тем не менее всё самое важное было связано с внутренними событиями. «Газпром» (+2,07%) сообщил о росте прибыли на 33% в I полугодии, а глава компании А. Миллер подтвердил стремление к выплате дивидендов из расчёта 50% от прибыли. Новая дивидендная политика компании будет утверждена 28 ноября. В принципе, даже при сохранении прежних параметров можно рассчитывать на рост дивидендных выплат на уровне около 20 рублей по итогам 2019 года. В перспективе они могут увеличиться до 30 рублей с бумаги в течение 2-3 лет. Естественно, что цена акции в этом случае может оказаться выше 300 рублей или даже на историческом максимуме. «ВСМПО-Ависма» (+0,96%) порадовала ростом прибыли по МСФО в I полугодии на 25,5%. АФК «Система» (+1,3%) заработала в I полугодии 7,5 млрд рублей при росте выручки на 9,6%. «ПИК» (+0,26%) увеличила прибыль в январе-июне в 4,7 раза, а вот коллеги по сектору из «ЛСР» (-3,25%) снизили прибыль вдвое. Однако по «ЛСР» ожидались более слабые результаты и отчётность была принята рынком благосклонно. «Россети» (+1,8%) увеличили прибыль в I полугодии на 15%, а руководство допускает выплату дополнительных дивидендов после принятия законопроекта о долгосрочных тарифах. «НМТП» увеличивает прибыль в I полугодии почти в пять раз, что повышает дивидендную привлекательность акции. И, наконец, ещё три ключевых отчёта. «Транснефть» смогла увеличить прибыль в I полугодии на 15%, хотя частично это стало возможно за счёт разовых статей. «Русгидро» (-0,28%) снизила прибыль в I полугодии на 24%. «Аэрофлот» (-0,37%) увеличил убыток в I полугодии в три раза до 8,784 млрд рублей, хотя выручка выросла на 17,2%. Активность в этот день немного выросла до 47,041 млрд рублей объёма сделок на основной секции Московской биржи.

Про рубль можно сказать лишь то, что к вечеру отечественная валюта смогла взять твёрдый курс на укрепление благодаря росту аппетита к риску на глобальном рынке. Все традиционные индикаторы говорили о том, что рынки немного расслабились по поводу торговой войны, поскольку стороны всё же находят в себе силы говорить о переговорах. Собственно говоря, давление оказывается и на Д. Трампа, так как перемещение производств из Китая может оказаться очень дорогим удовольствием для американских корпораций, что также приведёт к удорожанию их продукции и потере конкурентных преимуществ. Соответственно, иена слабела, доходность по 10-летним казначейским бумагам выросла выше 1,51%, а нефть торговалась ближе к $61 за баррель Brent. Золото теряло почти 0,8% своей стоимости.

Торги в США завершились весьма заметным ростом индексов. Поводом послужили заявления пресс-секретаря министерства торговли КНР. Он говорил о том, что немедленного ответа на новые американские пошлины не будет, а также Гау Фень подтвердил факт консультаций для возобновления переговорного процесса в сентябре. Статистика особо торгам не мешала. ВВП США всё же вырос на 2% в II квартале вместо первоначальной оценки 2,1%. Объём незавершённых сделок с жилой недвижимостью снизился за июль на 2,5%. В США продолжают отчитываться розничные сети. Продавец электроники Best Buy (-7,99%) не смог оправдать ожидания рынка по выручке, а вот дисконтный продавец Dollar General (+10,68%) превзошёл ожидания как по прибыли, так и по выручке. Впрочем, главное состояло в том, что доходность по 10-летним казначейским бумагам поднялась выше 1,5%, что говорило о росте аппетитов к риску. По итогам торгов DJIA вырос на 1,25% до 26362,25 п., а S&P 500 на 1,27% до 2924,58 п.

Азиатские индексы продолжили отыгрывать сигналы о попытках США и КНР вернуться к переговорному процессу по торговым вопросам. Однако ситуация может вновь ухудшиться. Wall Street Journal пишет о том, что США инициировали очередное расследование против Huawei, которую обвиняют в систематичном воровстве технологий. В американских казначейских обязательствах сохраняется инверсия, так как доходность по 2-х летним обязательствам остаётся выше доходности по 10-летним бумагам. Примечательно, что в Азии одними из наиболее сильных бумаг стали акции японского производителя промышленных роботов Fanuc и южнокорейского производителя микросхем памяти SK Hynix. ЦБ Ю. Кореи оставил ставку без изменений после того, как месяцем ранее снизил её. Япония удивила рынок тем, что безработица в июле упала до 2,2% при ожиданиях роста до 2,4%. Промышленное производство в стране выросло за июль на 1,3% при ожиданиях роста всего на 0,3%. Однако розничные продажи сократились в годовом выражении на 2% при ожиданиях снижения лишь на 0,6%. В Австралии продолжилось сильное падение продаж нового жилья, что может стать основанием для очередного снижения ставки Резервного банка на предстоящем заседании в начале сентября. К 8:40 мск Nikkei 225 — 20709,73 п. (+1,22%), Hang Seng — 25817,35 п. (+0,44%), Shanghai Composite — 2894,14 п. (+0,11%).

Нефть удерживала позиции, завоёванные накануне. Кроме китайского фактора на настроение участников торгов оказывает влияние ураган Дориан, который приблизился к Флориде. По прогнозам национального центра ураганов в США, Дориан может войти в Мексиканский залив уже в начале будущей недели в качестве урагана 4-ой категории. Как минимум он может повлиять на перемещение танкеров, а как максисум — задеть нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую инфраструктуру. К 9:00 мск ноябрьский Brent — $60,44 (-0,08%), WTI — $56,45 (-0,46%), золото — $1539,3 (+0,16%), медь — $5674,72 (-0,14%), никель — $16445 (-0,03%).

Индекс доллара снижался на 0,01% до 98,50 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США подросла до 1,51%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,105 (-0,09%), GBP-USD — $1,219 (+0,05%), USD-JPY – 106,36 (-0,08%).

Внешний фон остаётся позитивным. Однако для продолжения роста требуются всё новые подтверждения попыток США и КНР вернуться к переговорам. Меж тем публикация в Wall Street Journal говорит о том, что давление на Huawei сохраняется, хотя Пекин ранее выдвигал в качестве условия переговоров снятие каких-либо ограничений с компании.

Тем не менее российский рынок может начать день позитивно, а рубль немного укрепиться. Затем уже проявится реакция на то, как будут торговаться европейские индексы.