Рынок акций РФ повысится на улучшении настроений инвесторов, рубль мало изменится
Российский рынок акций повысится на улучшении настроений инвесторов и возобновлении аппетита к рисковым активам, рубль мало изменится.
Смягчение опасений, связанных с торговыми войнами между США и Китаем, позитивно повлияет на динамику отечественных индексов на рынке акций.
ИНДЕКСЫ
Сегодня в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС с выходом к уровню 1300 пунктов – спрос на рынках акций в целом восстанавливается на фоне смягчения опасений, связанных с "торговыми войнами", полагает Антон Старцев из компании "Олма".
В течение дня, помимо прочего, ожидаются данные по инфляции в еврозоне (12.00 мск) и США (индекс цен личных потребительских расходов Core PCE, 15.30 мск), которые могут повлиять на оценки перспектив глобальной экономики, а значит и на динамику мировых фондовых индексов, отмечает аналитик.
Аппетит к риску на рынках несколько улучшился, но текущий баланс в торговом споре хрупок, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.
"Пауза в развитии торгового конфликта способствует стабилизации ситуации на глобальных рынках. Из ключевых событий вчерашнего дня выделим заявления официального представителя министерства торговли Китая", — добавляет аналитик.
В четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн заявил о том, что рабочие группы Китая и США по урегулированию торговых противоречий находятся в постоянном контакте и обсуждают вопрос проведения следующего раунда торговых переговоров в сентябре.
ВАЛЮТА
На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение консолидации вблизи отметки 66,5 рубля в паре с долларом, прогнозирует Старцев из компании "Олма".
Сегодня рубль будет находиться под влиянием ситуации на нефтяных рынках, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".
Согласно прогнозу Кочергина, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66,1-66,9 рубля.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг прибавили 1,25-1,48%. Инвесторы надеются, что новые переговоры между США и Китаем, назначенные на сентябрь, могут привести к прогрессу в разрешении торговых споров между странами.
Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра преимущественно растут: фьючерс на индекс широкого рынка S&P поднимается на 0,03%, на Dow Jones – на 0,05%, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,02%.
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно: гонконгский Hang Seng Index торгуется у уровня предыдущего закрытия торгов, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,34%, японский Nikkei 225 вырос на 1,19%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,31%.
Стоимость нефти снижается на 0,5% — до 60,19 доллара за баррель по марке Brent.
Курс евро к доллару снижается на 0,15% — до 1,1041 доллара.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций в четверг значительно вырос при поддержке внешних площадок и корпоративных историй, индекс Мосбиржи закрепился выше 2700 пунктов.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,38%, до 2714,25 пункта, индекс РТС — на 1,44%, до 1284,94 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 21 копейку – до 66,59 рубля, евро — на 32 копейки, до 73,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
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