На глобальных площадках вчера наблюдался повышенный аппетит к рисковым активам на фоне сообщений министерства торговли Китая о том, что КНР и США обсуждают визит китайской стороны в Вашингтон для проведения нового раунда торговых переговоров. Индекс S&P500 вчера вырос на 1.3% и вернулся к уровням выше 2900 пунктов, а многие валюты развивающихся стран получили поддержку в паре с долларом. Один из представителей китайской стороны накануне отметил, что главным вопросом, на который следует направить свое внимание переговорщикам, сейчас является отмена новых пошлин для предотвращения эскалации торгового конфликта. Тем не менее, на прямой вопрос, готов ли Китай не отвечать на возможное введение новых пошлин со стороны США 1 сентября, представитель не ответил. На наш взгляд, вероятность дальнейшей эскалации торговой войны по-прежнему является высокой, а текущий оптимизм на финансовых рынках вряд ли имеет под собой устойчивый фундамент. Пара EURUSD в моменте 1.104.

Вчера, как мы и предполагали, давление на евро усилилось после выхода слабых данных по немецкой инфляции, которые оказались хуже ожиданий рынка. Сегодня фактором риска для европейской валюты выступают уже данные по инфляции в целом в ЕС (12.00). В вечерние часы также будет опубликован американский индекс PMI в Чикаго. Региональные индексы деловой активности в США в последнее время оказывались лучше ожиданий, что указывает на высокую вероятность роста производственного индекса ISM в целом по Штатам. На фоне улучшения американской производственной активности доллар США, вероятно, останется в фаворе forex-рынка.

Российский валютный рынок

Рублю накануне удалось частично восстановить утраченные ранее позиции (до отметки 66,6 в паре с долларом и 73,6 в паре с евро). Поводом для умеренного восстановления оптимизма стали сообщения об обсуждении между США и Китаем возврата к переговорам в сентябре. Ключевым фактором риска для рубля на ближайшие дни выступает возможное введение дополнительных 15-процентных пошлин со стороны США на китайские товары, намеченное на 1 сентября. Вероятность такого исхода остаётся высокой. При его реализации рубль вновь будет тестировать отметку 67 в паре с долларом. В паре с евро российская валюта демонстрирует более уверенную динамику, оставаясь вблизи уровней начала недели, в то время как в паре с долларом рубль теряет 60 копеек с начала недели.