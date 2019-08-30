Вчера инвесторы продолжили покупать ОФЗ, ободренные, в том числе, сильными результатами последних аукционов Минфина и восстановлением рубля. Другой позитивной новостью стали опубликованные Банком России данные об инфляционных ожиданиях населения: по итогам августовского опроса они снизились на 0,3 пп, до 9,1% – самого низкого уровня с начала этого года. На наш взгляд, это еще один аргумент в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки на заседании Совета директоров ЦБ на будущей неделе. Мы ожидаем, что регулятор снизит ставку на 25 бп. По итогам дня большинство выпусков с дюрацией от 7 до 20 лет снизились в доходности на 2–3 бп, за исключением ОФЗ-26230 (YTM 7,39%, —5 бп). В сегменте 2–7 лет снижение доходностей составило 3–6 бп. В средней части кривой лучший результат показали ОФЗ-26227 (YTM 6,92%, —6 бп в доходности), ОФЗ-26223 (YTM 6,9%, —6 бп) и ОФЗ-26211 (YTM 6,85%, —5 бп). Объем торгов на МосБирже составил 27 млрд руб., что близко к среднему значению за последний месяц. Судя по тому, что активнее всего вчера торговались выпуски с плавающим купоном – ОФЗ-29006 (7 млрд руб.) и флоутер нового формата ОФЗ-24020 (6 млрд руб.) – существенную долю сделок обеспечили локальные игроки. Между тем 10-летние локальные выпуски Индонезии, Колумбии и ЮАР вчера выросли в доходности на 1–8 бп. Аналогичные венгерские и польские бумаги закрылись ростом доходностей на 11 бп и 7 бп соответственно.

Вчера директор департамента государственного долга Минфина Константин Вышковский дал комментарии по поводу нового флоутера ОФЗ-24020. Он заявил, что Минфин будет предлагать выпуск в ограниченных объемах и «в более сложные рыночные моменты». Также он отметил, что министерство не видит необходимости в периодическом размещении данного инструмента в соответствии с каким-либо заранее определенным графиком. Комментарии Вышковского согласуются с комментариями Минфина в преддверии размещения ОФЗ-24020. Учитывая ограниченный объем предложения нового выпуска, его влияние на кривую ОФЗ-ПД в этом году, скорее всего, будет небольшим.