Выручка за вычетом экспортных пошлин выросла до 807 млрд руб. (+11% г/г), EBITDA — до 256 млрд руб. (+12% г/г), а чистый убыток в размере 15.5 млрд руб. (против чистой прибыли в 390 млрд руб. за 1П18) не стал неожиданностью, учитывая укрепление рубля в 1П19, вызвавшее чистый убыток от изменения курсов валют на сумму 304 млрд руб. FCF увеличился на 25% г/г до 116 млрд руб., главным образом благодаря снижению суммы налога на прибыль и объема капзатрат, а динамика OCF после изменения оборотного капитала осталась отрицательной г/г. Объем денежных средств на балансе достиг 3.25 трлн руб.

Результаты по МСФО в целом соответствуют ранее опубликованной отчетности по РСБУ, и мы считаем их НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Отдельно отметим, что недавнее ослабление рубля — с 63.2 руб. / $ в конце 1П19 до 66.6 руб. / $ — может хорошо сказаться на уровне дивидендов по привилегированным акциям Сургутнефтегаза. При средней цене Brent в $63 / барр. и спотовом курсе рубля мы приблизительно оцениваем дивиденды в 2.4 руб. / акц. (доходность 7.5%). Это значительно ниже рекордного уровня 2018 года (7.62 руб. / акц.), но лучше нашего и консенсус-прогноза на конец 1П19.

Вновь подчеркнем: колебания валютных курсов сильно влияют на чистую прибыль и дивиденды Сургутнефтегаза благодаря эффекту переоценки денежных средств на балансе, и главным фактором дивидендных выплат компании за 2019 станет курс рубля на конец года.