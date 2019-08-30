СИСТЕМА: НЕПЛОХИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2К19, ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ СНИЖЕНИЯ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ (AFKS RX; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – 20 РУБ.)

Финансовые результаты за 2К19 отметили хороший рост выручки и контроль над затратами ключевых активов Системы. Выручка группы составила 194 млрд руб., в целом совпав с консенсус-прогнозом, а OIBDA превысила его на 3% и достигла 65.6 млрд руб. При этом на OIBDA группы повлиял чистый убыток Ozon (2.7 млрд руб.), без учета которого OIBDA увеличилась бы на 5.2% г/г.

Основные активы показывают хорошие темпы роста, несмотря на замедление кв/кв вследствие эффекта растущей базы и сезонности. Выручка Агрохолдинга СТЕПЬ возросла на 24.6% г/г до 4.7 млрд руб., а OIBDA снизилась на 24% г/г вследствие переоценки биологических активов и сезонности. Показатели сети клиник Медси (выручка +34.1% г/г) были поддержаны 21% г/г ростом выручки от частных пациентов и хорошими темпами расширения как в сегменте ОМС, так и в ДМС. Продажи Segezha Group выросли на 17.2% г/г, несмотря на ослабление ценовой конъюнктуры. Финансовые обязательства корпоративного центра за 2К19 уменьшились на 4% кв/кв, а чистый долг сократился на 4.8% г/г. На телеконференции руководство Системы сообщило, что группа может представить обновленную дивидендную политику до конца года.

Система опубликовала неплохие результаты: основные активы показали уверенный рост, OIBDA превысила консенсус на 3%. Есть первые свидетельства снижения долговой нагрузки, и мы полагаем, что рынок также хорошо воспримет сообщение о намерении использовать для этих целей 14,6 млрд руб., полученных от продажи Эталону 49% акций Лидер-Инвеста. Кроме того, вчера S &P повысило рейтинг Системы с B+ to BB- со стабильным прогнозом.