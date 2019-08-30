За 2К19 Газпром получил 1 785 млрд руб. выручки и 1 497 млрд руб. EBITDA — оба показателя в целом совпали с консенсусом и снизились более чем на 20% кв/кв. Главная причина — падение цен на газ для стран дальнего зарубежья, что в конечном итоге отразило низкие спотовые цены в Европе. Рентабельность EBITDA осталась на уровне 1К19 (28%, лучше нашего прогноза), но чистая прибыль упала из-за снижения чистой прибыли от курсовых колебаний кв/кв — до 301 млрд руб. (-4% против нашего прогноза). FCF, как и ожидалось, за 2К19 опустился ниже нулевой отметки (до минус 55 млрд руб. с корректировкой на краткосрочные депозиты) из-за снижения OCF и увеличения оборотного капитала.

Наше мнение. Поскольку результаты в целом соответствуют ожиданиям рынка, мы считаем их НЕЙТРАЛЬНЫМИ. Во 2К динамика предсказуемо была слабее, чем в 1К, поскольку ухудшилась ценовая конъюнктура. FCF стал отрицательным, но отметим: в 1П19 он составил 159 млрд руб., что примерно соответствует 45% от нашего прогноза на 2019. Это хороший показатель, особенно с учетом того, что во 2П19 располагаемый денежный поток Газпрома будет поддержан поступлениями от продажи казначейских акций (139 млрд руб. в июле). Поэтому мы подтверждаем наш прогноз дивидендов за 2019 в размере 19.2 руб. на акцию (доходность 8%), полагая, что ожидаемое увеличение коэффициента дивидендных выплат компенсирует снижение чистой прибыли г/г. Мы имеем рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по Газпрому, который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA 2019П 3.7x.