7 ноября индекс-провайдер MSCI объявит результаты очередного полугодового пересмотра индексов. Ниже представлены наши мысли по поводу потенциальных изменений, которые вступят в силу после закрытия торгов 26 ноября. Следует подчеркнуть, что, поскольку все изменения будут базироваться на ценах закрытия одного из десяти последних торговых дней октября (18–31), до которых еще остается порядка двух месяцев, все наши текущие прогнозы носят в достаточной степени условный характер.

Россия. Очевидных кандидатов на включение в или исключение из индекса MSCI Russia пока нет, но есть два инструмента, близких (хотя и в разной степени) к исключению: TRNFp и MOEX. Если бы пересмотр проводился на основе сегодняшних цен, первый был бы исключен. Что касается индекса MSCI Russia 10/40, ребалансировка которого будет проведена 14 ноября, то в нем на данный момент никаких изменений не предвидится. Чтобы вытеснить из верхней четверки NVTK LI, за время, остающееся до даты отсечения, TATN потребуется опередить его на 6%.