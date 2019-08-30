Банк России вчера опубликовал результаты опроса инфляционных ожиданий, результаты которого – в свете выраженных изменений настроений населения – можно расценить как достаточно сильный информационный сигнал перед предстоящим заседанием по вопросам ДКП.

Один из основных индикаторов, ожидания роста цен населением на 12 месяцев, сократился до 9.1%. Это стало первым заметным снижением индикатора за последние пять месяцев, в течение которых показатель держался на уровне 9.3-9.4%. Таким образом, вопреки признанию сезонного колебания цен на некоторые виды товаров (в основном, плодоовощная продукция), наконец, удалось зафиксировать перенос статистического снижения годовой оценки инфляции на качественное восприятие потребителей.

Помимо потребительских настроений, регулятор отметил стабилизацию в последние месяцы закупочных и розничных цен производителей, по версии опроса PMI Markit, что может свидетельствовать о завершении фазы повышения НДС и переноса повышенной ставки налога в цены. В довершение, опрос широкого круга предприятий о ценовых ожиданиях на ближайшие три месяца также стабилизировался на минимумах с начала 2018 года, вопреки разнородной отраслевой картине.

Вместе взятые, данные тенденции подкрепляют нашу уверенность в предстоящем снижении ключевой ставки на 25 бп (до 7.0%) на заседании 6 сентября.