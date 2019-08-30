"Транснефть": существует риск по дивидендным выплатам по итогам года
Транснефть (TRNFP RX; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представила финансовые результаты за 1П19 по МСФО.
С учетом коррекции на результаты деятельности группы НМТП, выручка и EBITDA выросли на 8% г/г в 1П19, тогда как на чистую прибыль позитивно повлияла продажа НЗТ. Однако отчетность в целом нейтральна для акций компании без резервов на аварию на трубопроводе “Дружба”, которые менеджмент пока не включил в отчетность, учитывая сложности, связанные с их оценкой.
Мы считаем, что существует сильный риск по дивидендным выплатам по итогам этого года (дивиденды по итогам 2018 г. составили 10 706 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 7,1%, исходя из текущих цен), поскольку понимание работы механизма компенсации потерь ожидается в 2П19.
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