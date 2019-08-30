Развитие ситуации на фронте торговой войны окажет ключевое влияние на рубль в сентябре
Оперативная обстановка на рынке достаточно сложная. В классической ситуации падение доходностей по наиболее ликвидным инструментам стимулирует поиск капиталом более выгодных объектов для инвестирования. Однако в текущий момент деньги направляются в растущие облигации США и даже Германии на ожиданиях рецессии как в американской зоне ответственности, так и европейской.
Естественно, что подобное поведение денег связано с тем, что инвесторы ожидают снижения ставок ЕЦБ и ФРС. В крупнейшем облигационном фонде PIMCO даже допустили то, что американские казначейские обязательства могут в итоге показать отрицательную доходность. Соответственно, наиболее ликвидный рынок фактически вымывает средства с других рынков.
Рубль в этой ситуации страдает так же, как и другие рискованные активы, хотя его ослабление выглядит очень плавным. По своим качествам рубль остаётся среди немногих валют, которые поддерживаются профицитным бюджетом и положительным сальдо платёжного баланса. Более того, с позиции финансовых рисков рубль обладает таким параметром, как превосходство международных резервов над внешними обязательствами. Это существенно отличает текущую ситуацию от положения дел в 2008-2009 и 2014-2015 годах.
Санкционный фактор полностью учтён в курсе и даже этот курс допускает какое-то незначительное ухудшение ситуации. Соответственно, негативом и фактором давления на рубль остаётся глобальное движение капитала. Впрочем, давление это не столь значительное, поскольку у отечественных банков достаточно валюты, а «горячих» денег на облигационном рынке немного. Те, кто пришёл на него, больше склонны к долгосрочным операциям, чем к краткосрочным эмоциональным посылам. Поэтому можно допустить дальнейшее плавное ослабление рубля до уровней 67-68 за доллар при сохранении параметров торговой войны США и Китая.
В то же время любое улучшение по данному направлению остановит бегство денег и вернёт инвесторов в рубль, что предполагает его укрепление до 65,0-65,5 за доллар. При реальном подтверждении переговоров США и КНР, что будет ослаблять риски глобального спада, российский долговой рынок будет одним из лучших за счёт сохраняющейся реальной положительной доходности. Кроме того, у ЦБ РФ остаются возможности для снижения ставки в сентябре или октябре, а это будет притягивать внимание спекулянтов и инвесторов, которые захотят сыграть на ожиданиях падения доходностей по российским долговым бумагам.
Таким образом, у нас появляются два сценария – негативный и позитивный. При сохранении и небольшом ухудшении ситуации с торговой войной и статистикой в Европе и США бегство денег в наиболее ликвидные бонды продолжится и будет сопровождаться давлением на рубль в сторону 67,0-68,0 за доллар. При сохранении ситуации и появлении признаков стремления США и КНР к переговорам бегство денег остановится, после чего начнётся обратный процесс поиска наиболее доходных инструментов, что будет сопровождаться довольно активным укреплением рубля до значений 65,0-65,5 и далее.
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