На последней торговой сессии (29 августа) индекс вернулся в рамки среднесрочного up-тренда (синие линии). Краткосрочная картина сменилась на умеренно позитивную. Волну роста от 2615 п. уже нельзя назвать обычной коррекцией, наблюдается явный слом краткосрочного down-тренда (фиолетовые линии).

Трендовые индикаторы подают первые признаки выхода из локального боковика в пользу локального up-тренда. Осцилляторы в целом также демонстрируют преобладание покупателей. Отметим достаточно сильный сигнал на покупку, который возник вчера согласно Parabolic SAR (шаг 0,005) – смена направленности на восходящую. Продавцам фьючерсов на индекс следует задуматься о фиксации краткосрочных и возможно среднесрочных позиций.

Актуальный прогноз: подъем к сопротивлению 2745 п. с возможной просадкой вплоть к 2700 п. Следующая остановка в рамках позитивного сценария – 2790 п.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Котировки вернулись в пределы среднесрочного up-тренда после ложного пробоя его нижней границы. Рынок вернулся в зеленую зону.

Осцилляторы отражают смешанный расклад. Позитив: RSI находится в комфортной зоне «быков», а стохастик подает сигнал на покупку. Негатив: сформировалась крутая «медвежья» дивергенция по стохастику (розовый пунктир), которая в теории говорит о развороте up-тренда. Однако с течением времени дивергенция теряет актуальность.

Позитивный сценарий в приоритете: подъем котировок в рамках среднесрочного up-тренда (текущий диапазон 2690-2920 п.). Несколько менее вероятный негативный сценарий предполагает как минимум пробой вниз 2600 п. с дальнейшим снижением в сторону 2505 п.

Уровни поддержки: 2700 / 2640 / 2600 / 2550 / 2505