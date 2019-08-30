Российский рынок акций провожает лето в относительно неплохой форме, индексу Мосбиржи удалось отыграть снижение первой половины августа. С возвращением инвесторов из отпусков можно ожидать притока на российский рынок свежих денег. Мы полагаем, что сентябрь в целом может стать умеренно позитивным для фондовых активов. Фундаментально покупке акций будут способствовать монетарные стимулы. Как ожидается, ФРС США 18 числа понизит базовую ставку на 25 б.п., ожидается сокращение ставки и в России.

Факторами в пользу умеренно позитивной динамики, помимо монетарных, будут цены на нефть, которые, по нашим прогнозам, могут закрепиться выше $60, а также вероятное отсутствие новых санкционных угроз вокруг РФ с учетом фокусировки США на китайском и иранском направлениях. Нефть кроме возможных подвижек в торговых переговорах Пекина и Вашингтона в ближайшие недели может поддержать погодный фактор – в Мексиканском заливе и на южном побережье, где расположена значительная часть нефтяной инфраструктуры США, ожидаются сильные ураганы.

При этом в глобальном масштабе темой номер один продолжит оставаться переговорный процесс по торговой сделке США и КНР. Он должен возобновиться в первых числах сентября. Полагаем, что решение Китая не объявлять симметричный ответ США и вернуться к переговорам может знаменовать собой определенный прогресс, что способно периодически повышать аппетиты к покупке риска.

Впрочем, надо понимать, что заключение полноценной торговой сделки в ближайшее время маловероятно, учитывая массу сохраняющихся серьезных противоречий и эскалирующий кризис в Гонконге, который имеет шансы стать «черным лебедем» начала осени, в случае если Пекин решится на силовые действия в городе.

Вторым потенциальным «черным лебедем» сентября может стать Аргентина. Ее финансовые рынки продолжают находиться в нокдауне после неожиданных итогов предварительного голосования за кандидатов на президентскую должность. Напомним, в летних праймериз уверенную победу одержал левый популист Альберто Фернандес в паре с экс-президентом Кристиной Киршнер. Они могут прийти к власти в октябре. Между тем, страна демонстрирует признаки дефолта – правительство Аргентины в одностороннем порядке продлило срок выплат по всем краткосрочным бумагам, после чего 30 августа агентство Standard&Poor’s снизило кредитный рейтинг страны до уровня «выборочного дефолта» (SD).

Третий риск предстоящей осени – это тема Brexit без сделки. Будущее Великобритании должно решиться в октябре. В сентябре эта тема будет все больше возмущать информационное поле и тревожить умы инвесторов.

На наш взгляд, перечисленные могут сдерживать рост биржевых индексов. Вместе с тем, сочетание угроз различного характера сохранит повышенный интерес к защитным активам, в том числе к золоту, котировки которого могут дотянуться до уровней $1560-1580.

Российская валюта в предстоящем месяце, по нашим оценкам, будет себя чувствовать неплохо, однако фактор сезонной слабости счета текущих операций и вероятное сохранение общего давления на валюты emerging markets могут подвинуть курс национальной валюты в область значений 67-67,5.