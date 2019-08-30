Трамп молчит. Китай молчит. Рынок растет. И вывод только один — лучше бы они все молчали!

Позитив, появившийся в среду вечером, продолжает туманом окутывать весь рынок. И даже нельзя конкретно сказать, на чем он основан, но участники рынка явно погрузились в какую-то сладостную дрему и решили, что на самом деле все хорошо. По крайней мере, вчерашние торги прошли именно в таком «полузомбированном» ключе. Рынок вырос еще до старта основной торговой сессии, и по ходу торгов не было ни одной попытки хоть как-то изменить ситуацию. И единственно, что смущает, так это по-прежнему небольшие обороты на торгах. Складывается такое впечатление, что многие участники рынка просто плюнули на все и решили догулять последние летние денечки.

Но как бы то ни было, все индексы уверенно прибавили более 1%, и если так пойдет и дальше, то уже через пару дней можно будет вновь замахнуться на исторические максимумы, хотя еще пару дней назад в это вообще никто поверить не мог.

На отраслевом уровне рост наблюдался во всех секторах. Но максимальный спрос коснулся прежде всего акций промышленных компаний, которые только в среднем выросли на 1,8%. Но это только в среднем. Большинство же компаний этого сектора выросли на 2 и более процентов. Даже несчастные и зашуганные акции General Electric (GE, +2,14%) и те постарались не отстать от свои товарищей и уверенно торговались в хорошем плюсе.

Пожалуй, единственный, кто огорчил вчера инвесторов, так это акции табачных гигантов Phillip Morris (PM, —2,15%) и Altria (MO, —3,49%). Участники рынка, судя по всему, все никак не могут определиться с возможным объединением компаний — хорошо это или плохо. И поэтому они уже несколько дней летают и минуса в плюс и наоборот.

Зато радуют многие наши бывшие лузеры — такие как American Airlines (AAL, +3,91%), Macy’s (M, +1,98%) и Kraft Heinz (KHC, +0,64%), значительно просевшие в последние недели и даже месяцы. Глядя на текущую ситуацию, складывающуюся с акциями этих эмитентов, можно надеяться, что они нащупали дно, и есть все шансы увидеть восстановление их котировок в самое ближайшее время.

Ну, а одним из главных героев вчерашнего дня стал ритейлер Dollar General (DG, +10,68%), чьи акции взлетели более чем на 10% после выхода великолепной квартальной отчетности.

Ожидания рынка 30 августа

Глядя сегодня на рынок, почему-то на ум приходит бессмертная фраза времен гражданской войны в Испании: Над всей Испанией безоблачное небо! Вот и сегодня погода на мировых фондовых рынках абсолютно безоблачная. Все просто великолепно и замечательно. Однако это почему-то очень напрягает. И чем дальше, тем больше.

Возникает вопрос, почему рынки безмятежно растут и растут очень даже уверенно, несмотря на то, что с 1 сентября вводятся в США новые тарифы на китайскую продукцию — это раз! Что на США надвигается сильнейший шторм — ураган Дориан, в связи с чем президент Трамп даже отменил свой визит в Польшу — это два. Что в Гонконге арестовали одного из лидеров протеста, и на ближайших выходных есть риск увидеть в Гонконге настоящий бунт и (не дай бог!) последующее жесткое и жестокое подавление этого бунта китайскими властями — это три!

И при этом на мировых фондовых рынках просто идиллия — все прекрасно и замечательно, и инвесторы не видят никаких препятствий для дальнейшего уверенного роста. Что-то тут не сходится, не правда ли?

Однако, все это размышления на вольную тему, а по факту мы видим, что европейские индексы прибавляют сегодня к полудню более 1%. Фьючерсы на основные американские индексы также лезут все выше и выше и выросли к началу премаркета уже почти на 0,7%. Короче, вперед и вверх! Конечно, текущую ситуацию по крайней мере в США можно объяснить предстоящими дополнительным днем отдыха — в понедельник у американцев праздник, День труда. А, как известно, американцы очень не любят встречать праздники в плохом настроении.

Но с другой стороны, сегодня перед длинными выходными наверняка будут и те, кто захочет закрыть позиции на всякий случай — мало ли что может случиться в эти ближайшие 3 дня? И такие продавцы будут тянуть рынок вниз. Так что рассчитывать на слишком уж бурный рост все же не приходится и вряд ли он превысит вчерашние и позавчерашние отметки. Более того, скорее всего сегодня торги будут идти по следующему сценарию — сначала гэп вверх и затем тусклое и совершенно безыдейное сползание вниз к нулевым отметкам. До нуля при этом вряд ли дойдем, но роста более 0,2-0,3 процента ожидать тоже не стоит.

Из важных событий сегодня стоит обратить внимание прежде всего на данные по индексу уверенности потребителей Мичиганского университета, которые будут опубликованы в 17-00 мск. В июле этот индекс неожиданно рухнул с 97 до 92 пунктов. Сейчас аналитики ожидают, что особых изменений не произойдет. Однако надо учесть, что если 92 пункта это хороший показатель, то в случае ухода индекса ниже 90 пунктов уже можно будет бить тревогу. И поэтому реакция участников рынка на значительные изменения этого индекса всегда вызывают по крайней мере всплеск волатильности.

И все же фактор пятницы будет сегодня преобладать над всеми остальными. Так что особых потрясений все же ждать не приходится. Спокойные торги на небольших оборотах с небольшим изменение цен.