В начале недели аппетит к риску на глобальных рынках не выражен. Вопрос торгового конфликта остается на повестке дня – со вчерашнего дня должны были вступить в силу новые торговые пошлины на импорт китайских товаров со стороны США на сумму в 125 млрд долл. С одной стороны, объем товаров, попадающих под новые пошлины сравнительно невысок, чтобы оказывать значительное влияние на экономику двух стран, однако в то же время можно воспринимать текущую ситуацию как подтверждение того, насколько далеки стороны от достижения компромисса. Что касается нового раунда торговых переговоров, то пока никакой конкретной информации сторонами представлено не было.

Текущая неделя на глобальных рынках будет также интересна публикацией огромного блока макроэкономической статистики. Сегодня в центре внимания публикация индексов деловой активности в производственной сфере Китая и ЕС (показатели по американской экономике в связи с празднованием в США Дня Труда будут опубликованы завтра). Китайская статистика уже опубликована, и производственный PMI от Caixin неожиданно впервые с мая превысил отметку в 50 пунктов. Отчасти на фоне сравнительно сильной статистики китайский рынок акций демонстрирует сегодня позитивную динамику, прибавляя около 1% на фоне снижения большинства индексов азиатско-тихоокеанского региона и фьючерсов на американские индексы. Из других событий недели выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг Китая, ЕС и США в среду и, разумеется, пятничную публикацию данных по американскому рынку труды. Совокупно статистика текущей недели станет последним блоком значимых данных, публикуемых в преддверии сентябрьского заседания Федрезерва.

Российский фондовый рынок завершил пятничные торги ростом на 1% по индексу Мосбиржи. За последние три торговых дня индекс Мосбиржи прибавил около 100 пунктов отчасти на фоне локального улучшения настроений на глобальных рынках во второй половине прошлой недели, отчасти на фоне публикации неплохих в сравнении с ожиданиями корпоративных отчетов в ряде фишек (прежде всего, Газпрома и Лукойла). Сегодня ожидаем консолидации индекса Мосбиржи в верхней половине диапазона 2700-2750 пунктов.