Российский рынок акций и рубль в начале дня снизятся на умеренно негативном фоне и в отсутствии части западных игроков в связи с празднованием в США Дня труда. Введение взаимных пошлин на товары США и Китая не способствуют аппетиту к риску у глобальных инвесторов.

ПРОГНОЗ

Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал" ожидает открытия индекса Мосбиржи с весомым понижением в пределах 0,3-0,5%, в районе 2725-2730 пунктов. После умеренно негативного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации, полагает аналитик. Этому будет способствовать сокращенное присутствие на локальном рынке нерезидентов в связи с праздничным днем в США, добавляет он.

"С учетом продолжившегося падения нефтяных фьючерсов, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением", — комментирует эксперт.

В начале недели аппетит к риску на глобальных рынках не выражен, отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

"В минувшее воскресенье США ввели пошлины в размере 15% на китайские товары объемом 112 миллиардов долларов. По заявлению Белого дома, данное решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил взятое на себя обязательство увеличить закупки американских сельхозтоваров. В свою очередь власти Поднебесной ответили повышением тарифов в размере 10% на продукцию из США стоимостью 75 миллиардов долларов, которые так же вступили в силу в 1 сентября", — напоминает Сергей Дроздов из "Финама".

Сегодня торговая активность на российском рынке будет пониженной на фоне празднования Дня труда в США, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66,35-67,15 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Американские биржи по итогам торгов в пятницу закрылись разнонаправленно после выхода неоднозначной макростатистики на фоне позитивных новостей из Китая относительно развития торгового конфликта с США и приближающегося введения Вашингтоном таможенных пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром преимущественно снижаются: гонконгский Hang Seng Index снижается на 0,59%, японский Nikkei 225 снизился на 0,41%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,37%, при этом индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai растет на 1,35%.

Стоимость нефти снижается на 0,35% — до 59,04 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару опускается на 0,19% — до 1,0988 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций вырос в последний день августа по основным индексам вместе с компаниями металлургического сектора, лидером роста стали бумаги ГМК "Норникель".

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,95% — до 2740,04 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1293,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы вырос на 20 копеек – до 66,79 рубля, евро снизился на 26 копеек, до 73,35 рубля, следует из данных Московской биржи.