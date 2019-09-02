Российский индекс Мосбиржи завершал предыдущую неделю уверенным ростом. За несколько дней удалось отыграть более чем половину от всей волны снижения, которую мы наблюдали с начала июля. Объемы торгов оставались относительно высокими. При этом единой тенденции в наиболее ликвидных фишках не наблюдалось, причем даже в рамках отдельных секторов.

Существенно лучше рынка выглядели акции Норникеля (+3,4%), которые поддерживает фактор ралли в палладии, платине и конечно же никеле. Также весьма сильную динамику начали демонстрировать обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+3,4%), хотя очевидных драйверов пока не появлялось. С ростом на 3% завершали прошлую неделю акции двух главных продуктовых ритейлеров, Магнита и X5. По Магниту ближайший целевой ориентир и уровень сопротивления расположен около 3900 руб. Локальный взгляд умеренно положительный. По X5 Retail Group диапазон торможения находится около 2350-2450руб.

Если же взять динамику именно августа, то в целом по индексу МосБиржи было показано V-образное движение с закрытием ровно на том же уровне, где месяц и начинался. Словесные интервенции со стороны США и Китая по поводу торговых переговоров могут достаточно быстро исчерпать способность позитивно воздействовать на рынки. Теперь инвесторы ждут более осязаемых признаков конструктивного диалога участников данного конфликта.

Пока мы лишь видим, что с 1 сентября США и КНР ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары. Вашингтон поднял пошлины до 15% на китайские товары на $125 млрд. Китай ввел ответные тарифы на импорт американской нефти в размере 5%, а также принял другие меры, включающие новые пошлины в 5-10% на 1700 видов товаров и общую сумму в $75 млрд.

Пока торговый процесс переходит в режим ожидания, российский рынок может начать все больше сосредотачиваться на внутренних корпоративных историях. С технической точки зрения потенциал фазы отскока по индексу МосБиржи предполагает движение в пределах 2750-2760п. Если вдруг эти уровни будут пройдены, то текущее движение будет уже не коррекцией к ранее показанному снижению, а полноценной тенденцией с высокими шансами на тестирование максимумов в среднесрочной перспективе.

А вот на американском рынке складывается достаточно интересная техническая картина. Индекс S&P 500 в пятницу вновь откатился от верхней границы бокового коридора, образовавшегося после падения в начале августа. Среднесрочные ожидания пока остаются весьма осторожными, однако стоит сказать, что при потенциальном подъеме выше 2940-2955п. фактически будет нарушена вся «медвежья» формация и нисходящий тренд. Пока же этого не произошло, сохраняются весьма высокие шансы на возобновление волны распродаж.

Сегодня в США биржи будут закрыты, празднуется День труда. Активность на сырьевых площадках может быть пониженной. Для американского фондового рынка ключевым событием недели станет публикация статистики с рынка труда в пятницу. Потенциально слабые данные по количеству новых рабочих мест в августе могли бы спровоцировать еще большую переоценку шансов об устойчивости цикла снижения ставки ФРС (следующее заседание 18 сентября) – позитив для акций.

На рынке нефти тем временем сохраняется амплитудный боковой коридор. После прохождения экспирации нефтяные фьючерсы Brent в пятницу потеряли около 2%. Сегодня с утра снижение продолжается – котировки находятся около $58,9. Причем фактор урагана Дориан пока не способствует росту цен, так как пока нет точного прогноза, что он затронет значительную часть нефтяной инфраструктуры в регионе. Не реагируют цены и на то, что в США количество активных буровых установок продолжает стремительно падать, создавая риск резкого замедления темпов роста добычи в будущем.

В моменте негативным фактором для цен на нефть выступает укрепление американского доллара. Например, курс EUR/USD к текущему моменту опустился до минимумов с мая 2017 г., ниже 1,10. Причем причин для разворота этой тенденции пока не наблюдается. В целом индекс доллара (DXY) сейчас находится в фазе устойчивого роста. Сейчас он торгуется около двухлетних максимумов.

По паре USD/RUB ближайшим важным препятствием выступает область 67-67,1. В последние недели она дважды останавливала девальвационные импульсы. На наш взгляд, даже при реализации сценария с потенциальным пробоем этих отметок в дальнейшем не стоит ждать ускорения роста по USD/RUB. Пока цены на нефть остаются около текущих значений, а санкционный фактор отошел на второй план, фундаментальных причин для мощной девальвации сейчас не наблюдается.

На предстоящей неделе одним их наиболее важных событий станет пятничное заседание Банка России. Учитывая всю совокупность факторов, можно с уверенностью предположить, что регулятор пойдет на еще одно снижение ключевой ставки с текущих 7,25% до 7%. Согласно опросу Reuters, 19 из 20 экспертов как раз предсказывают такой же исход заседания и лишь один аналитик ждет сохранения ставки на прежнем уровне.

В пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики указывают сразу несколько факторов. Во-первых, это продолжающееся снижение инфляции, которая к концу года может опуститься ближе к 4% г/г. Во-вторых, сейчас наблюдается общая тенденция смягчения политики всеми другими ключевыми мировыми ЦБ. В-третьих, Банк России своими действиями должен поддержать темпы экономического роста, которые в последние месяцы не радуют.

В плане влияния на фондовые активы решение ЦБ о снижении ставки до 7% вряд ли приведет к появлению сильной реакции участников. В частности, рынок облигаций фактически уже заложил в цену подобные действия регулятора. Для рынка акций снижение ставок безусловно является позитивным, однако этот эффект сильно размазан во времени (ключевой драйвер роста на горизонте 12 мес.). Реакция российского рубля, на наш взгляд, также может быть весьма сдержанной.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательно территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падает на 0,51%, нефть Brent в минусе на 0,41%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и эффекта аукциона закрытия можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно ниже уровня закрытия пятницы, в пределах —0,5%.