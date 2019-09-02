Пятница вновь было очень удачной для фондовых быков: Индекс Мосбиржи вырос почти на процент и закрылся в 20 пунктах ниже сопротивления 2760. Одним из локомотивов подъема рублевого индикатора рынка стали выросшие на 3,4% акции «Норильского Никеля», отыгрывавшие рост цен на никель и палладий, а также ожидания полугодовых дивидендов. Сегодня бумаги ГМК вполне могут продолжить подъем из-за продолжающегося повышения цен на основную продукцию компании.

Но в целом внешний фон выглядит «красным». Преимущественно в минусе фондовая Азия, падают на 0,3% американские фьючерсы. Никак не хочет отскакивать нефть, которая в пятницу сильно уходила под отметку 59 долларов за баррель.

Причем «нефтяные» быки не спешат отыгрывать отличную статистику от Baker Hughes, показавшую снижения числа активных буровых установок в Штатах на 12 штук, после того как неделей ранее показатель упал на 16 штук. Пока игнорируется и подходящий к побережьям США мощный ураган «Дориан». Однако рано или поздно эти факторы, особенно снижение добывающих мощностей, должны вылиться в рост котировок.

Сегодня мы будем торговаться без фондовой Америки: в Штатах сегодня Первомай — празднуется День труда. Поэтому и активность на зарубежных площадках будет невысокой, а их динамика – не очень индикативной.

Но, скорее всего, на таком фоне многие трейдеры предпочтут слегка зафиксировать прибыль прошлой недели. Впрочем, сильных распродаж не ожидаем: Индекс Мосбиржи вряд ли спуститься ниже локальной поддержки 2720 пунктов.

Рубль так и не отыграл в полной мере общемировой позитив прошлой недели. И виной этому является продолжающийся тренд роста доллара к основным валютам. Так, пара евро-доллар в пятницу ушла под отметку 1,10 и, похоже, намерена там закрепиться. Сопротивлением обесцениванию рубля по-прежнему выступает отметка 67 руб за доллар. Пока мы не видим поводов для ее пробития.