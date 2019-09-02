На глобальных площадках сохраняется относительное спокойствие, несмотря на очередной раунд торговой войны. Выходные были отмечены еще одним взаимным повышением пошлин в торговле между США и Китаем. США ввели пошлины на уровне 15% на китайские товары на сумму около 112 млрд. долл. В отличие от предыдущих раундов повышения пошлин, затрагивавших преимущественно товары промежуточного спроса, под новые пошлины подпадает широкий спектр потребительских товаров, что, может начать более заметно (чем предыдущие оценки на уровне 0.2 пп) сказываться на инфляции в США. Несмотря на новый раунд повышения пошлин, торги на глобальных площадках сегодня проходят относительно спокойно. Китайский юань остается вблизи отметки 7.17, индекс Шанхай композит закрылся ростом на 1.3%. Фактором поддержки, несколько сгладившим негативные эмоции на рынке от новых протекционистских мер, стала публикация индекса PMI от Caixin, который неожиданно оказался лучше прогноза (50.4 пунктов против ожиданий в 49.8) и впервые с мая вернулся выше отметки в 50 пунктов, отделяющей расширение экономической активности от ее сжатия. Относительно спокойная реакция на рынках сегодня может быть в том числе связана с отсутствием торгов в США по случаю Дня труда. Вряд ли текущее затишье можно считать устойчивым в свете многочисленных факторов риска, связанных с торговыми противоречиями, циклическим замедлением мировой экономики и геополитической неопределенностью.

Российский валютный рынок

Рубль начинает торги относительно спокойно, несмотря на эскалацию торговых противоречий между США и Китаем. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что с очередным витком торговой войны тестирование отметки 67 в рамках недели остается весьма вероятным сценарием. Внешний фон для рубля не создает предпосылок для устойчивого укрепления российской валюты. В рамках недели к важным внутренним событиям можно отнести публикацию в среду данных об объеме покупок иностранной валюты Минфином в сентябре и в пятницу решение по ставке Банка России. Оба события нейтральны для динамики рубля, которая сейчас преимущественно определяется внешним фоном.