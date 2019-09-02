На последней сессии (30 августа) котировки импульсно пробили верхнюю границу среднесрочного up-тренда. Интенсивный рост практически на +3,5% во многом обусловлен ростом цен на никель в пятницу на +8,8% и палладия (второй главный продукт компании) на +2,3%. Сегодня (на момент открытия торгов) никель в плюсе на +3,8%, а палладий – на +0,7%.

На данный момент складывается классическая техническая картина, когда происходит ускорение восходящего тренда. Трендовые индикаторы единогласно указывают на преобладание покупательских настроений, а осцилляторы требуют разгрузки от перекупленности. В пользу «быков» говорит тот факт, что линия тренда ADX еще не указывает на «перегрев» растущей тенденции.

Ориентирами для фиксации прибыли по длинным позициям выступают уровни Фибоначчи 16 600 руб. (423,6%-ый уровень, база 15 230 – 15 560 руб.) и 17 000 руб. (261,8%-ый уровень, база 14 650 – 15 560 руб.).

В качестве подтверждающего сигнала для спекулятивных продаж можно рассмотреть выход стохастика (чувствительный осциллятор) из зоны перекупленности >80% вниз. Что касается покупок, то они сейчас могут быть не оправданы из-за высоких рисков коррекции вниз. Более того классические сигналы на покупку, которые могли бы сказать о дальнейшем росте, уже все сработали.

Краткосрочный прогноз: подъем предварительно не выше 16 600 руб. с последующей коррекцией вплоть до оранжевой линии поддержки (сейчас около 15 700 руб.). Потенциальный пробой вниз данной линии скажет о вероятном сломе краткосрочного up-тренда, но говорить об этом пока рано.

Долгосрочный расклад осторожно позитивный. Осцилляторы достигли зон перекупленности, намекая на коррекцию восходящей тенденции. Тем не менее им ничто не мешает продолжить рост в критических областях (выше 70% для RSI, выше 80% для Stochastic Oscillator), поэтому нужно дождаться хотя бы сигналов на продажу.

Графических признаков разворота на недельном таймфрейме, особенно после пробоя верхней границы среднесрочного up-тренда, не наблюдается. 30-периодная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) растет с ускорением, отражая позитивный настрой инвесторов.

На мой взгляд, долгосрочным инвесторам стоит беспокоится только в случае выхода из оранжевого канала вниз. Что касается открытия длинных позиций сейчас, то они могут быть нецелесообразны. Котировки находятся на удалении от скользящих средних, что может спровоцировать достаточно глубокую коррекцию. Хотя значительных сигналов падения пока не зафиксировано.

Уровни поддержки: 16 250 / 15 600 / 15 230 / 14 660

Уровни сопротивления: 16 600 / 16 930 / 17 000

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией