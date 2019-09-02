Ставки на межбанковском рынке могут пойти вниз. После роста в четверг почти до 2,4 трлн руб. корсчета банков в ЦБ в пятницу сократились на 250 млрд руб. и сейчас составляют чуть более 2,1 трлн руб. Но даже этот уровень предполагает запас ликвидности примерно в 200 млрд руб., так что последние два дня периода усреднения должны пройти без эксцессов. Сокращение же корсчетов было вполне ожидаемым, банки снизили задолженность по репо под залог ОФЗ до 150 млрд руб. из-за эффекта конца месяца, когда кредитные организации стараются уменьшить объем ОФЗ, используемый в качестве залога, а также из-за избытка средств на счетах, потребности в столь значительном избытке ликвидности не было. Сохраняющийся запас на корсчетах банков в ЦБ означает, что спрос на ликвидность будет вполне умеренным, ставки на межбанковском рынке останутся вблизи текущего уровня.

Есть шанс, что завтра ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки. Вполне вероятно, что банки сегодня не будут избавляться от оставшейся задолженности по репо под залог ОФЗ сроком на один день, это будет препятствовать снижению уровня корсчетов, так что избыток средств будет только расти. Это может заставить ЦБ провести завтра депозитный аукцион тонкой настройки, регулятор иногда проводит подобные аукционы в последний день периода усреднения и в менее благополучной с точки зрения обеспечения ликвидностью обстановке. В этот раз с началом нового периода усреднения корсчета могут остаться на низком уровне, в пятницу состоится заседание Центробанка, на котором есть шанс на снижение ключевой ставки (правда, мы ждем ее сохранения по итогам предстоящего заседания), так что пока у банков нет необходимости создавать запас ликвидности.