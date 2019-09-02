Сентябрь. Чего ждать от рубля и рынка акций?
Российский фондовый рынок в августе оставался под давлением, в целом оправдав репутацию неблагоприятного для “быков” месяца. Рублевый индекс Мосбиржи по итогам месяца прибавил менее 0,1%, восстановив позиции ближе к его концу. Долларовый РТС упал примерно на 5% ввиду слабости рубля.
Биржи РФ были под давлением ввиду потери внутренних драйверов движения и общемирового уклонения инвесторов от риска в связи с торговым противостоянием США и Китая. В течение месяца стороны продолжили обмениваться взаимными угрозами относительно введения дополнительных пошлин, но в то же время к концу августа тон несколько смягчился, и теперь страны не исключают продолжения переговоров в сентябре. ФРС при этом на последнем заседании ожидаемо понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но пока не дает однозначных сигналов к смягчению политики на следующем заседании.
Рубль в августе оказался среди аутсайдеров и завершил месяц существенным ослаблением против доллара и евро. Пара доллар/рубль по итогам августа подскочила почти на 5%, в течение месяца поднявшись выше 67 руб. Пара евро/рубль увеличилась примерно на 4%, пробив вверх отметку 74 руб. Доллар и евро таким образом обновили максимумы с февраля и марта соответственно, после чего немного ослабили свои позиции.
Цены на нефть, несмотря на оптимистичное начало месяца, ушли в нисходящее пике, не сумев найти драйверов для восходящего движения. Фьючерсы на нефть WTI завершили август падением на 5,9%, чуть выше 55 долл, а цены на нефть Brent упали на 9,3%, к 59 долл. На слабость котировок обратили внимание в том числе в Саудовской Аравии, не исключив принятия мер, направленных на поддержку рынка. Инвесторы, тем временем, продавали фьючерсы на фоне опасений относительно замедления спроса на “черное золото”. Иран же отказался от переговоров с США до того, как последние снимут с страны экономические санкции.
Чего ожидать?
1) Технические факторы
Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно позитивной. Индикатору Мосбиржи удалось отвоевать среднесрочное сопротивление 2675 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что говорит о неплохих шансах возвращения к историческому максимуму, в район 2850 пунктов. Индекс РТС остановил повышение у аналогичного технического индикатора 1300 пунктов, чувствуя себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Преодоление сопротивления откроет дорогу в район 1400 пунктов. Неспособность индекса Мосбиржи устоять выше 2675 пунктов, а РТС подняться выше 1300 пунктов отменит позитивные сигналы.
Валютные пары начинают осень у многомесячных максимумов и с технической точки зрения обладают потенциалом повышения. Доллар в случае закрепления выше 67 руб может направиться в район 68,50-70 руб. При улучшении настроений не исключена коррекция в район 65 руб, а при пробитии данной отметки смена основного тренда на нисходящий. Для евро важным сопротивлением выступает отметка 74 руб. Ее преодоление откроет дорогу к 75,70 руб и выше. Отскок вниз от 74 руб может спровоцировать коррекцию в район 72,20 руб (данный уровень определит в том числе среднесрочный тренд).
Нефтяные цены начинают сентябрь под давлением среднесрочных сопротивлений, закрепление выше которых необходимо для возвращения к более масштабному росту. Для котировок Brent таким значением является сопротивление 64 долл, а для WTI — 57,55 долл (район средних полос Боллинджера недельных графиков). При способности цен преодолеть указанные значения можно ожидать движения в район июльских максимумов – 67,60 долл и 61 долл и выше. До этого же преобладают риски обновления минимумов лета (район 55 долл и 50 долл соответственно).
2) Фундаментальные факторы
С фундаментальной точки зрения мировые фондовые рынки вступают в сентябрь с умеренным оптимизмом. Инвесторы не теряют надежду на разрешение торгового конфликта США и Китая, хотя на данный момент стороны не желают уступать друг другу. Если же прогресса все-таки удастся достигнуть, это может стать значимым поводом для оптимизма и увеличения склонности инвесторов к риску по всему миру.
В первый осенний месяц состоятся заседания ЦБ РФ (6 сентября), ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября). В целом ожидается, что регуляторы сохранят склонность к смягчению денежно-кредитной политики и если не снизят ставки на ближайших заседаниях, то как минимум просигнализируют такую возможность до конца года. Иной исход негативно сказался бы на мировой склонности к риску.
На нефтяных площадках будут наблюдать за прогрессом в торговых переговорах и перспективами спроса на “черное золото”. На данный момент потенциал роста нефтяных котировок выглядит ограниченным, но Саудовская Аравия еще может вернуться к вопросу поддержки рынка. Импульс к росту также могло бы дать смягчение политики ФРС или сдвиги в торговом вопросе. В остальном инвесторы традиционно будут следить за перспективами мирового предложения.
В целом фондовые рынки начинают осень с умеренно оптимистичного настроя, но рубль и нефть при этом остаются в нисходящих трендах, под давлением важных сопротивлений. На данный момент имеют смысл краткосрочные покупки отдельных акций при благоприятном внешнем фоне. По рублю и нефти стоит отталкиваться от поступающих новостей и технических значений – существуют риски развития нисходящего движения после возможной коррекции наверх.
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