Российский фондовый рынок в августе оставался под давлением, в целом оправдав репутацию неблагоприятного для “быков” месяца. Рублевый индекс Мосбиржи по итогам месяца прибавил менее 0,1%, восстановив позиции ближе к его концу. Долларовый РТС упал примерно на 5% ввиду слабости рубля.

Биржи РФ были под давлением ввиду потери внутренних драйверов движения и общемирового уклонения инвесторов от риска в связи с торговым противостоянием США и Китая. В течение месяца стороны продолжили обмениваться взаимными угрозами относительно введения дополнительных пошлин, но в то же время к концу августа тон несколько смягчился, и теперь страны не исключают продолжения переговоров в сентябре. ФРС при этом на последнем заседании ожидаемо понизила процентные ставки на 25 базисных пунктов, но пока не дает однозначных сигналов к смягчению политики на следующем заседании.

Рубль в августе оказался среди аутсайдеров и завершил месяц существенным ослаблением против доллара и евро. Пара доллар/рубль по итогам августа подскочила почти на 5%, в течение месяца поднявшись выше 67 руб. Пара евро/рубль увеличилась примерно на 4%, пробив вверх отметку 74 руб. Доллар и евро таким образом обновили максимумы с февраля и марта соответственно, после чего немного ослабили свои позиции.

Цены на нефть, несмотря на оптимистичное начало месяца, ушли в нисходящее пике, не сумев найти драйверов для восходящего движения. Фьючерсы на нефть WTI завершили август падением на 5,9%, чуть выше 55 долл, а цены на нефть Brent упали на 9,3%, к 59 долл. На слабость котировок обратили внимание в том числе в Саудовской Аравии, не исключив принятия мер, направленных на поддержку рынка. Инвесторы, тем временем, продавали фьючерсы на фоне опасений относительно замедления спроса на “черное золото”. Иран же отказался от переговоров с США до того, как последние снимут с страны экономические санкции.

Чего ожидать?

1) Технические факторы

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам РФ в начале сентября складывается умеренно позитивной. Индикатору Мосбиржи удалось отвоевать среднесрочное сопротивление 2675 пунктов (средняя полоса Боллинджера недельного графика), что говорит о неплохих шансах возвращения к историческому максимуму, в район 2850 пунктов. Индекс РТС остановил повышение у аналогичного технического индикатора 1300 пунктов, чувствуя себя менее уверенно ввиду слабости рубля. Преодоление сопротивления откроет дорогу в район 1400 пунктов. Неспособность индекса Мосбиржи устоять выше 2675 пунктов, а РТС подняться выше 1300 пунктов отменит позитивные сигналы.