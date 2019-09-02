Снижению ставки ЦБ пока ничего не мешает
В эту пятницу состоится заседание ЦБ, на котором, как мы полагаем, регулятор снизит ключевую ставку на 25 б.п. Напомним, что в июле он уже обещал продолжить смягчение на одном из ближайших заседаний, и текущие условия не мешают сделать это уже сейчас. Хотя с прошлого заседания «градус напряженности» внешнего фона повысился, что вылилось в ослабление рубля к доллару на 3,5% за месяц, в целом это ухудшение не должно стать большим «камнем преткновения» для ЦБ. Дополнительным сильным аргументом в пользу снижения ставки выступает уверенное движение дезинфляции в сторону 4% к концу этого года.
При этом, как мы полагаем, уровень ставки, к которой ЦБ планирует прийти в 2020 г., не изменился, мы по-прежнему считаем, что ее снижение ниже 6,5% маловероятно. Ведь, несмотря на низкую инфляцию, слабый внутренний спрос и отсутствие разовых негативных факторов, внешние риски в среднесрочной перспективе остаются существенными (торговые споры США и Китая, скорее, будут углубляться, вероятность рецессии в США достаточно высока). Кроме того, эффект от бюджетных стимулов внутри страны (прежде всего, от трат ФНБ, которые, по-видимому, случатся уже в следующем году), будет сдерживать более активное смягчение политики ЦБ.
На наш взгляд, сценарий, в котором при наличии внешних рисков ЦБ все же придется снижать ставку ниже 6,5% в 2020 г., связан с устойчивым закреплением инфляции заметно ниже 4% (3-3,5% на горизонте более полугода) в 2020 г. Впрочем, мы считаем такой сценарий маловероятным: пока, несмотря на дезинфляцию годовых темпов, аннуализированная месячная динамика находится вблизи 4% и не показывает признаков существенного замедления. Кроме того, в сценарии усиления внешних рисков не удастся избежать ослабления рубля (которое, хоть и не повлияет на инфляцию значительно, точно выведет ее в зону 4%).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190902/830290147.html