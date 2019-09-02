Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности России в августе снизился до 49.1 пункта с 49.3 пункта в июле. Четвертый месяц подряд показатель оказывается ниже критической отметки 50 пунктов, что говорит о стагнации в секторе, ухудшении рыночной конъюнктуры и снижении оптимизма производителей относительно дальнейшего расширения производства.

Двумя месяцами ранее, в июне, индекс деловой активности стал минимальным с июля прошлого года, составив 48,6 пункта, что было вызвано сокращением числа новых заказов впервые за последний год. В августовском пресс-релизе агентство IHS Markit отмечает, что падение числа новых заказов продолжилось и стало самым значительным с мая 2015 года. При сохранении слабого внутреннего спроса, низкой покупательской способности и низких инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться.

Стагнация в секторе обрабатывающей промышленности негативно сказывается на росте экономики страны в целом. По предварительным оценкам, ВВП России во II квартале вырос на 0,9% г/г после 0,5% г/г в I квартале преимущественно за счет роста потребительских расходов, а не промышленности. ЦБ РФ и Минэкономразвития полагают, что рост экономики России может стабилизироваться на уровне 1% годовых до конца 2019 года.