Ралли в "Сургутнефтегазе"
Неделя началась с роста. Американский рынок был закрыт, но это не помешало подъему на бирже в России. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза (+12,30%). Лидерами снижения стали бумаги Распадской (-2,42%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 66,50-67,00.
Акции Сургутнефтегаза подорожали до максимума с 2018 года. Объем торгов был рекордным, что отчасти обусловлено закрытием коротких позиций и увеличением длинных. За неделю акции прибавили около 15%. Компания традиционно раскрывает немного информации о деятельности, поэтому каждую новость инвесторы отыгрывают бурно. Мы не предполагаем инсайда и не связываем рост с отчетностью или созданием дочерней инвесткомпании. На наш взгляд, сыграли роль перепроданность и технические факторы. Не стоит списывать со счетов и ослабление рубля в августе, это вернет компании прибыль. Ралли, возможно продлится на неделе на фоне закрытия шортов.
ГМК (+2,56%) среди лидеров роста. Акции дорожают на фоне взлета цены на никель (на 30% за 2 месяца) и дивидендов. Большой объем торгов может свидетельствовать и о сокращении коротких спекулятивных позиций. На наш взгляд, акции ГМК будут корректироваться лишь при существенном снижении цены на никель, пока драйверов к снижению не просматривается.
Ожидаем разнонаправленную динамику. На локальном рынке мало важных событий. Рынок примет во внимание динамику внешних площадок, но вероятно продолжение ралли в отдельных бумагах, в первую очередь, в ГМК и Сургуте. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2750-2800 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 66,50-67,00.
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