Российский рынок акций вчера, когда фондовая Америка не торговалась из-за празднования Дня труда, вырос на 1,2%, пробив сопротивление 2760 пунктов. Теперь рынку вроде бы открыта дорога на исторические максимумы, но хватит ли для продолжения подъема сил – большой вопрос.

Фишкой вчерашнего дня стали акции «Сургутнефтегаза»: «обычка» выросла на 12,3%, а «префы» на 4,8%. Поводом для роста стало сообщение, что Сургутнефтегаз создал дочернюю компанию, одним из видов деятельности которой указано вложения в ценные бумаги.

По рынку поползли предположения, что на инвестиции Сургут может направить часть валютной «кубышки». В том числе не исключено, что компания может выкупить свои акции, частично или полностью, и погасить их, чтобы не делиться с миноритарными акционерами дивидендами.

Не исключено также, что за счет накопленного резерва будут покупаться и акции других компаний. Никаких подробностей или разъяснений намерений от самого «Сургутнефтегаза» по этому вопросу нет. Поэтому рост на слухах и предположениях нельзя назвать уверенным, хотя объективно компания должна стоить как минимум в 2 раза дороже, чем сейчас.

ГМК «Норникель» прибавил более 2,5% из-за роста мировых цен на основную свою продукцию: никель, палладий и платину. Сегодня с утра цены на эти металлы вновь дорожают, что вызовет очередной подъем капитализации «Норникеля».

Сбербанк закрылся чуть ниже сопротивления 228 руб. Его пробой вполне может спровоцировать рост котировок еще рублей на 10.

Продолжаем смотреть за «Роснефтью», которая последние дни отстает от роста остальных «голубых фишек». Не исключено, что вчерашнее повышение цены акций компании на 1,25% станет началом попытки ликвидировать это отставание.

Сегодня с утра внешний фон слабо позитивен: закрывают вчерашнюю просадку американские фьючерсы и нефть, непонятно с чего упавшая на процент. Это сулит позитивное открытие российского рынка акций. Вот только желание зафиксировать прибыль будет все больше и больше нарастать и пока не понятно, насколько хватит сил для продолжения восходящего движения.

Картина в паре доллар-рубль не столь оптимистичная. На российскую валюту давит постоянно укрепляющийся к основным мировым валютам доллар. Вот и сегодня с утра пара евро-доллар снижается на 0,3% и, похоже, нацелилась проверить на прочность отметку 1,09. Крепкий доллар, кстати, является одной из причин столь дешевой нефти.

Среди внутренних факторов можно назвать ожидания снижения ставки Банка России в пятницу, но это уже практически полностью заложено в цену рубля. Поэтому курс российской валюты в ближайшие дни будет определяться исключительно ситуацией на внешнем валютном рынке. Сегодня же не исключена возможность тестирования парой доллар-рубль отметки 67, пробитие которой откроет дорогу в район 69.