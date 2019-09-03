Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня в ожидании новых внешних сигналов. Курс доллара может в ближайшее время протестировать уровень сопротивления около 67 рублей.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается понижение индекса Мосбиржи на 0,3%, в район отметки 2765 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760 и 2750 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2780 и 2790 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

Курс рубля будет находиться под влиянием ситуации на нефтяных рынках, прогноз по курсу на сегодня: 66,30-67,15 рубля за доллар, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

В краткосрочной перспективе динамика курса рубля будет зависеть от внешнего фона, также полагает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка. Вероятность роста доллара до отметки 67 рублей несколько возросла, но в целом текущие курсовые уровни выглядят сбалансированными, добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США в понедельник не проводились из-за выходного дня по случаю Дня труда.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,5-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижались в пределах 1%, только японский Nikkei 225 слегка повысился — на 0,02%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai опускался на 0,1%.

Стоимость нефти снижается на 0,03% — до 58,64 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро опускается до 1,0943 доллара против 1,0968 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок вырос на фоне позитивной динамики европейских фондовых индексов и выходного дня в США. "Выстрелили" (+12,3%) акции "Сургутнефтегаза", отыгрывающие создание нефтяной компанией "дочки" с целью вложений.

К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 1,20% — до 2773,01 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,23% — до 1309,22 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника не изменился и составил 66,79 рубля, евро снизился на 9 копеек — до 73,26 рубля, следует из данных Московской биржи.