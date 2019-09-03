Может произойти миграция средств на депозиты
Сегодня завершается августовский период усреднения резервных остатков, что в совокупности с предстоящим депозитным аукционом Банка России и высоко вероятным снижением ключевой ставки на заседании в ближайшую пятницу может привести к объемной «миграции» средств на депозиты. Мы полагаем, что объем предложения средств на ближайшую неделю может вполне достичь 3.0 трлн руб., то есть депозит прошлой недели (2.2 трлн руб.) может быть дополнен 0.7-0.9 трлн руб. переходящих остатков с корсчетов.
Похожей тактики банки, вероятно, придерживались перед июльским понижением ставки, однако в тот момент Банк России не был готов наращивать лимиты изъятия средств, и ставки денежного рынка резко обвалились. Мы полагаем, сейчас тактика регулятора ориентирована на опережение возникающего предложения свободной ликвидности на депозиты, поэтому ожидаем возвращения рублевого бенчмарка Ruonia о/н (7.13%) ближе к ключевой, и сохранения премии ставки овернайт кросс-валютного свопа (7.31%) над ключевой до 10-15бп.
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