Ухудшение аппетита к риску продолжит давить на рубль
На глобальных площадках сохраняются преимущественно негативные настроения на фоне по-прежнему повышенных геополитических рисков, связанных как с торговой войной между США и Китаем, так и с политической неопределенностью в Великобритании. В результате, в утренние часы фьючерсы на S&P500 и Nasdaq теряют более 0.7% и 0.9% соответственно. Накануне информационные агентства сообщили о том, что чиновники КНР и США затрудняются согласовать сроки встречи для проведения очередного раунда торговых переговоров, после того как Штаты отказались пойти на просьбу Китая отложить введение новых импортных пошлин на китайские товары.
Это в очередной раз подтверждает, что достижение торгового соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира маловероятно, а значит риски дальнейшего замедления глобальной экономики остаются повышенными. Фунт стерлингов опустился до минимальной с 2016 года отметки и в моменте торгуется на уровне 1.198 в паре с долларом США. Давление на британскую валюту продолжает оказывать неопределенность, связанная с выходом страны из состава ЕС. Премьер-министр Великобритании Б. Джонсон накануне снова заявил о готовности вывести страну из ЕС 31 октября даже в случае отсутствия сделки с Евросоюзом.
Сегодня после перерыва к работе возвращается британский парламент, который уже 9 сентября снова уйдет на внеочередные каникулы, поэтому в ближайшие дни на фоне развития политических событий фунт остается уязвимым. Европейская валюта остается на слабых отметках в районе 1.095 в паре с «американцем» и может продолжить снижение по факту выхода индекса деловой активности от ISM в США (в 17:00 мск). Мы ожидаем, что индекс окажется лучше прогнозных значений, что может стать умеренно позитивной новостью для глобальных площадок, так как будет свидетельствовать об устойчивости производственной активности в США, несмотря на повышенные риски наступления рецессии на горизонте 1-2 лет.
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