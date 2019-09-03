Новый месяц традиционно начался с публикации индексов производственной активности PMI. В Германии индекс был чуть хуже ожиданий – 43,5 пункта, а в еврозоне индекс PMI совпал с прогнозом, составив 47 пунктов. Ранее слабые показатели опубликовал Китай. Таким образом, в ведущих странах производственная активность по-прежнему ниже пороговых 50 пунктов. Некоторый оптимизм, который наблюдался на прошлой неделе на фоне сообщений о возобновлении диалога США и КНР, кажется, сходит на нет: полномасштабные переговоры, которые ранее планировались на начало сентября, пока так и не объявлены. Впрочем, стороны по-прежнему находятся в постоянном контакте, а ухудшающаяся мировая макроэкономическая ситуация может стать поводом для как минимум временного смягчения позиций. Вчера в США был выходной, торговые площадки были закрыты. Сегодня доходность UST10 сначала выросла до 1,53%, но затем начала стремительно падать и опустилась к уровню 1,46%, то есть практически вернулась на свой минимум. Евро продолжает слабеть по отношению к доллару, в настоящий момент европейская валюта торгуется у отметки 1,094. Цены на нефть вчера утром упали из-за смены фьючерса, но по итогам дня почти не изменились – 58,6 долл./барр. Сегодня в США будут опубликованы индексы PMI и ISM.

Доходности российских суверенных евробондов сейчас также на минимумах, а потенциал дальнейшего роста котировок небольшой. Вчера в США был выходной день и американские гособлигации не торговались, поэтому активности на российском рынке долларового долга также не было. После роста котировок на прошлой неделе доходности российских евробондов сейчас остаются на минимумах – доходность RUSSIA’47 и RUSSIA’29 составляет 4,08% и 3,4% соответственно. За последний месяц цены российских евробондов показали очень сильный рост, а их доходности снизились вслед за падением доходностей гособлигаций США. При этом кривая гособлигаций на участке UST2–UST10 приняла плоский вид, тогда как кривая российских бумаг, напротив, приобрела более крутую форму: доходности на дальнем конце кривой упали на 30–35 б.п., тогда как на коротком – на 40–70 б.п. Короткие выпуски сейчас смотрятся дорого относительно аналогов с других развивающихся рынков. Длинные же бумаги практически полностью повторяли общую динамику евробондов развивающихся рынков, а их спреды сейчас находятся на локальных максимумах из-за роста напряженности на рынках, вызванной торговой войной. Ралли на долговом рынке США пока приостановилось, инвесторы закладывают на среднесрочную перспективу достаточно большое количество снижений ставки ФРС – к концу 2020 г. еще три–пять снижений, хотя представители ФРС пока не давали поводов ожидать такого смягчения политики.

Потенциал дальнейшего роста котировок российских евробондов, на наш взгляд, сейчас достаточно ограничен, так как закладываемое количество снижений ставки может быть реализовано, только если в экономике США начнутся очень серьезные проблемы, что, несомненно, будет сопровождаться бегством инвесторов из активов развивающихся рынков. Если же США и Китаю сейчас удастся договориться о проведении новых переговоров и мы увидим некоторое снижение напряженности на рынках, то в таком случае мы можем увидеть рост доходностей UST10 и некоторую коррекцию на рынке евробондов. Сегодня внешний фон неоднозначный: доходность UST10 заметно упала, но также немного снизились цены на нефть, и в целом спрос на рисковые активы, кажется, падает. Азиатские рынки торгуются разнонаправленно, фьючерсы на американские индексы в минусе.