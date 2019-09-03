Агентство MSCI вчера вечером объявило, что внимательно следит за развитием событий в Аргентине, с тех пор как власти этой страны в субботу взяли под ограниченный контроль движение капиталов. Индексный провайдер дал понять, что по-прежнему рассматривает свой аргентинский индекс как вполне надежный индикатор — в его расчетную базу включаются только акции компаний с зарубежным листингом и депозитарные расписки. Однако ситуация в Аргентине требует внимания, и эксперты MSCI будут рады познакомиться с мнением участников рынка по этой теме. Если бы индексный провайдер считал, что аргентинский рынок стал недоступен для иностранных инвесторов, он бы объявил пересмотр с перспективой исключения Аргентины из своей расчетной базы.

Вес Аргентины в структуре индекса MSCI EM сейчас составляет всего 0,18%; для сравнения, когда этот рынок только был включен в расчетную базу, его доля составляла около 0,3%. Мы полагаем, что возможное исключение Аргентины из MSCI EM существенно не повлияет на российский или другие высоколиквидные рынки из расчетной базы этого индекса.

Напомним, что в мае 2009 года Аргентина утратила статус развивающегося рынка по классификации MSCI и была переведена в категорию пограничных рынков (MSCI FM). Эта страна вернулась в расчетную базу MSCI EM лишь в мае 2019 года по итогам полугодового пересмотра индексных расчетных баз. Решение вернуть ей статус развивающегося рынка было принято в июне 2018 года.