Российский рынок акций и рубль в начале дня подрастут на фоне роста нефти и сигналов зарубежных площадок об улучшении настроений инвесторов перед открытием торгов на Московской бирже. Локальную поддержку отечественная валюта может получить от спроса на размещаемые Минфином РФ в среду ОФЗ.

ПРОГНОЗ

"Внешниий фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем можно ждать восходящую динамику в начале сессии, считает аналитик.

Локальное улучшение риск-аппетита на рынках может способствовать повторному тесту индексом Мосбиржи зоны 2780-2800 пунктов, считает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка.

ВАЛЮТА

Сегодня рубль может получить определенную поддержку от спроса инвесторов на госбумаги, состоится аукцион общим объемом 20 миллиардов рублей, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Согласно его прогнозу, пара доллар-рубль проторгуется в течение дня в диапазоне 66,4-67,15 рубля.

Рубль имеет хорошие шансы на положительное завершение недели после того, как закрепление выше уровня 67 к доллару не удалось, добавляет Вадим Кравчук из ИФК "Солид". Потенциал укрепления в любом случае ограничен диапазоном 65,5-66 рублей, считает аналитик.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись в "красной зоне" на фоне эскалации торгового конфликта США и КНР и статданных из США. Биржевые индексы США во вторник закрыли торги падением на 0,69-1,11%.

Фьючерсы на биржевые индексы США с утра растут на 0,8-1,16%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на 0,12-3,19%, при этом австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,26%.

Стоимость нефти растет на 0,55% — до 58,58 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,07% — 1,098 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций закрыл торги символический ростом по индексу Мосбиржи и небольшим снижением по индексу РТС, несмотря на негативный внешний фон.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,04% — до 2774,2 пункта, индекс РТС снизился на 0,44%, до 1303,49 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника снизился на 3 копейки — до 66,76 рубля, евро — на 1 копейку, до 73,25 рубля, следует из данных Московской биржи.