Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный. Цены на нефть коррекционно растут после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пошли на улучшение.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,7-1,1% на фоне сохранения торговой неопределенности, а также после публикации данных о замедлении активности в промышленном секторе страны в августе. Индекс S&P500 при этом удерживается выше поддержки 2895 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), преодоление которой свидетельствовало бы о возвращении краткосрочных “медведей” на рынок.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,6% в рамках коррекции.

Торги в Европе в понедельник завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,3%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,1%. На биржах Китая индексы изменяются разнонаправленно, в пределах 0,5%. Поддержку биржам региона оказывают данные о росте индекса деловой активности в сфере услуг КНР в августе, по расчетам Caixin, с 51,6 до 52,1 пункта, что свидетельствует об ускорении активности в отрасли.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 0,5% после падения примерно на 2% накануне. Цены на нефть Brent остаются ниже 59 долл, а WTI находятся ниже 55 долл. Ближайшей важной поддержкой для международного сорта выступает минимум августа 55,89 долл, а для американского – 50,52 долл. Еженедельные данные Американского института нефти будут опубликованы в среду вечером, а Минэнерго США – в четверг вечером ввиду продолжительных выходных в США на этой неделе.

События дня:

• индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы в августе (10.55-11.30 мск)

• розничные продажи еврозоны в июле (12.00 мск)

• сальдо торгового баланса США в июле (15.30 мск)

• выступление нескольких членов ФРС (в течение сессии)

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики, частично отвоевав внутридневные потери к концу сессии. Рублевый индикатор вернулся к максимуму с середины июля 2780 пунктов, преодоление которого открыло бы дорогу к историческому пику 2848 пунктов. Долларовый РТС расположен недалеко от сопротивления 1310 пунктов, пробой которого позволил бы рассчитывать на повышение в район 1335 пунктов. На рынке сохраняется краткосрочная склонность к росту.

Рубль при этом почти не изменил позиций против доллара и евро, отступив от минимумов дня. Пара доллар/рубль в течение сессии поднималась выше 67 руб, после чего не смогла удержать указанную отметку. Пара евро/рубль расположена ниже отметки 73,40 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), при неспособности отвоевать которую будет стремиться к 72,50-73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от улучшения мировых настроений, в связи с чем можно ждать восходящей динамики в начале сессии. Игроки на повышение постараются укрепить свои позиции, но в целом стоит помнить, что нефтяные котировки и американские индексы остаются под краткосрочным давлением, и это может ограничивать оптимизм на российских площадках.